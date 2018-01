Presentan libro sobre los asesinatos de sacerdotes

Ciudad de México

En los últimos 27 años se ha incrementado la violencia en contra de sacerdotes, religiosos y laicos en México, en su mayoría los ataques han sido realizados por el crimen organizado, por lo que la iglesia católica demandó un "basta" de esa violencia y solicitó a las autoridades cumplir con su deber de trabajar por la paz.

En el libro Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México se menciona que ni las procuradurías estatales, ni la Procuraduría General han dado repuestas claras y eficientes ante los homicidios, por el contrario, las investigaciones están llenas de irregularidades y grandes vacíos. Más del 80 por ciento de los casos de asesinato a sacerdotes no han sido resueltos o se les ha dado el denominado carpetazo.

Tan sólo en la mitad de este sexenio se contabilizaban 520 extorsiones a sacerdotes. A finales del 2015 y después de las recientes muertes de sacerdotes en el 2016, las extorsiones y amenazas se han elevado en casi un 70 por ciento, principalmente en los estados de Veracruz y Michoacán.

Uno de los principales focos de estas extorsiones son las que tienen que ver con la venta de “seguridad por parte de organismos del crimen organizado”.

Los estados más inseguros para los sacerdotes en los últimos 27 años han sido Guerrero y la Ciudad de México, con ocho atentados; siguen Veracruz y Michoacán con seis. Chihuahua con 5, Puebla, Tamaulipas y Baja California, con 3 atentados, cada uno; Oaxaca, Jalisco y Estado de México, con 2 atentados; Coahuila, Hidalgo, Aguascalientes, Sinaloa, Durango, Colima y Guanajuato, con un atentado.

Guillermo Gazanini investigador y coadjutor del libro, señaló que “las autoridades aventuran juicios sin tener los elementos suficientes en algunos casos para determinar efectivamente que fue lo que sucedió… por ejemplo se dice que el sacerdote fue asesinado por andar en malos pasos o por tener condiciones inmorales en su vida, por estar en pleitos de borrachos, esta no es una condición jurídicamente aceptable para poder decir que determino la consecuencia de un delito”.

El sacerdote Omar Sotelo, director del Centro de Capacitación Misional, indicó "si les pedimos que quienes estén ahorita luchando por obtener las riendas de la gobernabilidad del país no ostenten como bandera la seguridad, la seguridad en nuestro país no es una bandera política y muchos partidos políticos la están tomando como bandera electoral y no puede ser posible es una obligación de quienes están al frente de la autoridad federal o estatal nadie debe tomar como bandera el otorgar seguridad es un derecho de todos nosotros. Para la nueva administración es un llamado una exigencia que se pongan a trabajar que recuperen la credibilidad y le den a este país la seguridad".

Guillermo Gazanini comentó que "antes las iglesias las parroquias eran recintos de respeto nos encontrábamos en una parroquia en un lugar por decirlo así teníamos confianza de estar en paz, los fieles se sentían seguros celebrando su fe con tranquilidad lo que hemos indagado es que a lo largo y ancho del país la pérdida de los valores y del temor de dios hacen que ahora esta secularización vea a los templos como lugares atractivos para cometer delitos y también como botín que en realidad no lo es sacerdotes que son asaltados en sus parroquias creyendo estos delincuentes que hay ahí la gran fortuna, pero no lo es".

