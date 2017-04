Ante despliegue policiaco liberan a alcalde secuestrado

Chilpancingo

El alcalde de Alcozauca, Guerrero, Nicolás Diego Herrera confirmó que estuvo secuestrado por más de 24 horas, luego de asegurar que fue liberado sin pagar rescate y que sus agresores no lo lesionaron pues se sintieron atemorizados por el despliegue policiaco tras el plagio.

En conferencia, Diego Herrera explicó que alrededor de las 09:00 horas del viernes 14 de abril fue interceptado por hombres armados.

El alcalde agregó que viajaba de Tepecoacuilco hacia Olinalá, tras visitar a un hermano que esta enfermo.

Herrera circulaba por la carretera interestatal pues tenía una invitación a comer del alcalde de Olinalá, Saúl Apreza Patrón, cuando en un crucero salieron dos hombres armados y con el rostro cubierto quienes dispararon al aire.

Al escuchar las detonaciones el alcalde detuvo la unidad en la que también viajaba su esposa y sus tres hijas, a las que los delincuentes amagaron para obligarlas a bajar del vehículo.

“Se subieron a la parte de atrás, me dijeron que no volteara a verlos y movieron el espejo retrovisor y dos curvas adelante me preguntaron quiénes eran las personas a las que habíamos dejado, tuve que decirles que eran mi familia”, relató el munícipe.

“Me obligaron seguir de frente, subimos un cerro y llegamos a un crucero de terracería, doblamos hacia la izquierda y al avanzar como 300 metros me ordenaron que detuviera el vehículo, hasta entonces me pasaron a la parte de atrás y me cubrieron la cara con la gorra de una sudadera, de esas que tienen cordón”, agregó.

Tras avanzar aproximadamente 25 minutos los plagiarios lo ingresaron a una casa de seguridad. A las pocas horas, los captores comenzaron a observar que había un despliegue importante de camionetas habilitadas como patrullas de la policía estatal.

Diego Herrera dijo que al ser interrogado dijo a los captores que se dedicaba al transporte público, lo cual consideró un error.

A revisar sus pertenencias, los secuestradores se percataron de que en realidad se trataba de un alcalde y asociaron dicho cargo con la movilización policiaca, por lo que lo liberaron la madrugada del domingo sin retener la camioneta en la que se trasladaba y sin solicitar pago de algún rescate.





