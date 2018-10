Les dijeron “prisión vitalicia” y ya no sonrieron

Israel Navarro

Se les borró la sonrisa del rostro. Dejaron de bromear. Bastaron dos palabras: "prisión vitalicia", para que Juan Carlos "N" y Patricia "N", presuntos feminicidas de Ecatepec, cambiaran su indiferencia por un semblante de preocupación.



En las audiencias por vinculación a proceso por los delitos de feminicidio y trata de personas, los ahora inculpados dormitaban, mientras la juez leía sus fechorías, por momentos cuchicheaban y sonreían, cómplices al fin, pero al saber la pena que pagarían por el asesinato de Nancy “N”, su última víctima, ambos cerraron los ojos y el rostro les cambió. Apretaron la quijada.



La ironía se hizo se presente: el hombre que acabó con la vida de al menos 20 mujeres, a decir de él; hoy una mujer, esa como las que desprecia, marcó su destino.



En la primera audiencia, donde se les vínculo a proceso por el delito de trata de personas, comenzó a caer la actitud estoica de la pareja de Ecatepec, cuando a la defensa de oficio no le fue "posible encontrar testigos" que declararan a su favor.



El abogado aseguró que pese a las confesiones de sus clientes "no había datos de prueba determinantes" para acusar a Juan Carlos "N" y Patricia "N", además, de que en las confesiones de estos "había contradicciones".



Mientras la voz de su defensor se escuchaba él levantaba la cabeza, miraba hacia el techo, flexionaba la espalda, doblaba la cabeza de un lado a otro, como quien no ha dormido bien.



Por momentos, aprovechaba que no tenía en las manos esposas y movía con libertad sus extremidades se tomaba la barba, ponía las palmas de sus manos en la frente, miraba hacia al piso, se mecía en su silla.



La fiscalía derrumbó el argumento de la defensa al asegurar que tanto las entrevistas de la pareja como de los presuntos compradores, Adrián "N" y Laura "N", "acreditan su participación".



La juez los vínculo a proceso y anunció que de resultar responsables por este delito podrían alcanzar una pena de tres a diez años en prisión. Juan Carlos "N" miró al techo. Se perdió en él. Patricia "N", como siempre, con la mirada fija al frente.



Al inicio de la segunda audiencia los familiares de las víctimas ingresaron con esa victoria en la mano, pero con el hambre de ganarle una batalla más a los presuntos feminicidas de Ecatepec.



Mientras tomaban sus lugares en la sala Juan Carlos "N" se reclinó hacia Patricia "N" y miraron a las víctimas. Le cuchicheo algunas palabras que provocaron las risas de ambos, como quien platica con su cómplice de travesuras, de diabluras, esas que le costaron la vida al menos a 20 mujeres.



Araceli Hernández, madre de una víctima, sintió "la burla, las risas, la frialdad e indiferencia", pero como dice el viejo adagio "El que ríe al último ríe mejor", y la suerte les iba a cambiar.



La juez notificó a la parte acusadora y a la defensa la respuesta del director del C-5 estatal, sobre la requisición de los videos de las cámaras de seguridad en los domicilios Río Misisipi y Playas de Tijuana del 6 de septiembre con horario de 13 a 16 horas, fecha, hora y lugar donde presuntamente fue asesinada Nancy, "no cuenta con los videos", toda vez que "cuentan con una capacidad de almacenamiento de un mes, por lo que cumplida esa fecha se reescribe sobre esos clips.



La defensa no tenía más con que contraatacar a la investigación de la Fiscalía fue entonces que la juez leyó las pruebas que sostenían su fallo. Juan Carlos "N" cerraba los ojos, dormitaba era el peso de su cabeza sucumbiendo a las leyes de la gravedad lo que lo despertaban. Patricia "N" dejó de mirar al frente, para mirar en su interior por largos segundos y volvía de nuevo a la sala uno de juicios.



Mientras dormitaban la juez los vínculo a proceso por el delito de feminicidio por el que podrían alcanzar una pena de 40 a 70 años, o bien, "prisión vitalicia".



Esa palabras los trajeron de sus sueños, a la que podría ser la peor de sus pesadillas. Apretaron la quijada, se mostraron nerviosos, preocupados, tanto que ni se acordaron de sus hijos como en todas las audiencias anteriores.



Araceli Hernández celebraba "tal vez no haya pena de muerte en México, pero prisión vitalicia es muy bueno. Es justicia". Una mujer quitó el sueño a Juan Carlos "N" y Patricia "N", pero esta vez la pesadilla fue para ellos.