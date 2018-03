Leobardo era periodista y también taquero: Yunes

Xalapa

En la lista de comunicadores asesinados en Veracruz solo deben estar incluidos Ricardo Monlui y Leobardo Vázquez Atzin, aunque este último también era taquero y se debe investigar por qué actividad fue ultimado, afirmó Miguel Ángel Yunes, gobernador de la entidad.

Sostuvo que de las otras tres personas que han sido señaladas como periodistas abatidos, dos estaban ligados con criminales y uno era un hondureño que huyó de su país, por lo que pidió “no exagerar las cosas”.

En Boca del Río, el mandatario estatal se refirió al caso de Vázquez Atzin, quien fue asesinado el 21 de marzo pasado y quien fue identificado por la procuraduría estatal como taquero.

“El que se dedicara a un negocio de comida no tiene nada de malo. No sé por qué quieren satanizar el que el señor se dedicara a atender una taquería.

“Es como si un periodista además de su labor se dedica a dar clases o a atender un negocio de lo que sea. No tiene nada de malo. Simplemente se da a conocer cuál era su actividad y se debe investigar si el hecho derivó de su actividad periodística o de otra”, aseveró.

Respecto a los otros tres que fueron señalados como comunicadores manifestó: “Por ejemplo, un halcón de la delincuencia como Gumaro (Pérez Aguilando), el de Acayucan, no era periodista, era un halcón de la delincuencia y se demostró. Él tenía labores de comunicación en la delincuencia.

“Igualmente otra persona asesinada en Huayapan (Cándido Ríos Vázquez), cuando lo mataron estaba con el líder de Los Zetas en la región.

“No podemos hacernos cargo en esos temas. Los periodistas honorables, como ustedes, tienen toda la protección del Estado”.

Agregó: “Es mentira que el hondureño (Edwin Rivera Paz) que mataron en Acayucan haya sido periodista. No. Era un señor que vino huyendo de Honduras y lo mataron en Acayucan. ¡Qué grave! Pero no lo mataron porque haya sido periodista. No hay que exagerar las cosas. En Veracruz se respeta la actividad periodística y ustedes lo saben”.

Añadió que ya se dio protección a la familia de Vázquez Atzin.