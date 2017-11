PGR: 17 cajas de QR están relacionadas con el ‘narco’

Ciudad de México

El titular de la SEIDO, Alonso Israel Lira Salas, dijo que la apertura de cajas de seguridad de la empresa First National Security de México, en Quintana Roo fue legal y que al momento 17 de ellas están relacionadas con una indagatoria.

En entrevista, el funcionario de la Procuraduría General de la República dijo que debido a la etapa procesal en la que se encuentra el caso no puede revelar más que se trata de una investigación de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Expuso que lo que se ha encontrado “corrobora que las diligencias que habíamos practicado con base en la información de inteligencia son correctas, que sí tenemos evidencias de los delitos graves que estamos investigando”.

Comentó que la orden de cateo que se le otorgó a la PGR fue respecto de la revisión de un inmueble y de todo lo que estaba a su interior, incluidas las poco más de mil 500 cajas de seguridad que fueron abiertas.

Reconoció que ha habido una solicitud de amparo por parte de los dueños de las cajas, pero no hay ninguna orden de los jueces al Ministerio Público Federal para suspender las diligencias que se desarrollan.

Aclaró que las cajas de seguridad fueron abiertas antes de que se tramitaran las demandas de amparo, y ahora hay una suspensión provisional pero para evitar que los objetos que están en ellas sean trasladados a la Ciudad de México.

El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada señaló que el hecho de que se sigan practicando las diligencias no es ninguna violación a ningún derecho o garantía.

Lo anterior, explicó, porque “la diligencia se realiza en cumplimiento a una orden otorgada por una autoridad judicial y en estricto apego y cumplimiento a esa orden se ha venido realizando el cateo y las diligencias”.

Apuntó que los dueños de las cajas de seguridad están preocupados de que sus cosas puedan ser trasladadas a la Ciudad de México y aclaró que la intención de traerlas a la capital no es otra que poder ser más ágiles en la revisión y someterlas al examen de los peritos.

Subrayó que no es cierto que si los objetos que están en las cajas vienen a la Ciudad de México ya no los podrán recuperar sus dueños, sino que todos los bienes que no sean relevantes para la investigación serán devueltos.

Comentó que el dato que tiene es que 17 de las más de mil 500 cajas que fueron abiertas están relacionadas con la investigación que se encuentra en proceso por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Agregó que si las cosas que están en las cajas de seguridad fueran trasladadas a la Ciudad de México sería para los exámenes periciales, pero las que no estuvieran involucradas en el caso serían devueltas a Cancún, Quintana Roo.

“Nosotros tenemos muy claros los objetivos de nuestra investigación y todo aquello que no estamos buscando y no es objeto de nuestra investigación va a ser regresado, para lo cual les daremos a los dueños todas las facilidades para ello”, agregó.

Añadió que en el caso de los objetos que sí estén relacionados con la investigación que está en curso “ahí seremos muy exhaustivos y ahí vamos a buscar formas en las que podamos profundizar la mejor manera en cuanto al origen y destino de lo que encontremos”.





nerc