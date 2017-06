Ladrón de vehículos con un pie a fuera de la cárcel

Guadalajara

El pasado 16 de junio, policías de Zapopan, detuvieron a un sujeto que con lujo de violencia despojó de su vehículo a un hombre, en la colonia Tabachines, en Zapopan, pero ahora resulta que el presunto criminal, quien fue identificado plenamente por la víctima y por los policías que lo detuvieron, está a punto de no pisar la cárcel.

El ofendido, a quien por motivos de seguridad sólo llamaremos Omar, dijo que los policías investigadores del área de robo a vehículos le comentaron que presunto ladrón identificado como Raúl Ulises, tiene prácticamente un pie en la calle, pues al parecer es familiar político de un funcionario de la Fiscalía de Jalisco.

"Agarrón al cuate huyendo del vehículo, le quitaron el arma absolutamente todo fue en flagrancia, existe el reporte y todo y ahora resulta que éste cuate los mismos fiscales me dicen que ya había entrado, que salió y que existe la posibilidad de que pueda volver a salir".

El ofendido, al enterarse que el ladrón de vehículos puede recobrar su libertad, comenzó a temer por su integridad física y la de su familia, de hecho, ya plantea cambiarse de domicilio.

"Para mi es inseguridad porque saben dónde vivo, al robarme el vehículo pues me estuvieron prácticamente vigilando bastante tiempo entonces saben quién soy, mi familia está preocupada por lo mismo por las represarías, al parecer la familia del ladrón prácticamente todos se dedican a esto, y pues la verdad estoy con bastante inseguridad y me quiero salir para buscar en otra parte para evitar las represalias, me siento con mucha impotencia", agregó Omar.

Finalmente, espero que a la brevedad pueda recuperar su automóvil, pues los trámites burocráticos mantienen el vehículo en el corralón a pesar de ser la víctima del delito.

