La Fiscalía de Estados Unidos reprodujo ayer el audio de una conversación que Joaquín El Chapo Guzmán tuvo en noviembre de 2008 con Pedro Flores, uno de los mayores narcotraficantes en la historia de Chicago.



La grabación de las llamadas fue realizada por Flores, quien desde 2008 comenzó a cooperar con la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos. Ahora, Flores es testigo colaborador de la Fiscalía y declara contra El Chapo en su juicio.



En el audio, Flores le pide a El Chapo bajar el precio de un cargamento.



Ésta es el primer audio de la llamada:



Guzmán: ¡Amigo!



Flores: ¿Qué dice, cómo está?



G: Bien, bien, gusto en saludarte. ¿Cómo está tu carnal?



F: Todo bien aquí, lástima que no me tocó verlo el otro día, era mi hermano.



G: Ah, pero ahí estamos a la orden, ya sabes.



F: Oiga, nomás lo estaba molestando para lo del otro día que recogí oiga y le iba a decir que ahí tengo el cheque listo, no sé si… le quiero pedir un favor.



G: Dime.



F: Usted cree que nos podamos arreglar y me puede rebajar unos cinco pesos de esos-



G: ¿A cómo tratamos?



F: Me lo está dando a 55.



G: Ah, y ¿a cómo me lo vas a pagar?



F: Yo le decía si me hace el favor, se los pago a cincuenta, pero ahí tengo el cheque listo.



G: Espérame, déjame hablar con una persona si hay una persona que recoja ese dinero allá, ahorita te hablo otra vez, espérame.

**Otra llamada**

G: ¿Ya tienes el dinero?

F: Digo, si me lo puede dejar, la diferencia de cinco se las pago luego, luego, y si quiere mandarme más, pues…

G: Oye, no… ¿Cuánto es lo que te entregaron?

F: Me entregaron 20.

G: Ah, bueno, entonces mañana recojo el dinero, está bien.

F: Sí

G: Me das la dirección.

F: Le agradezco mucho, es que el otro señor me había dado algo que no salió bueno y había que emparejarse.

G: Me los das aquí, entonces.

F: Sí, sí. Si me da entonces, deme unos diitas y aquí se los doy. Es más, yo tenía un servicio que ya vendí, en cuanto me llegue si quiere le adelanto cuando tenía como unos 400.





