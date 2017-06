Me encargaré de que asesino de mi hermano nunca salga: JC Chávez

Ciudad de México

El ex boxeador Julio César Chávez afirmó que el asesino de su hermano Rafael va a ser detenido y, en cuanto eso ocurra, se va a encargar de que no sea liberado.

"Me voy a encargar de que este cabrón no salga nunca. Me voy a enfocar en juntar a todo el pueblo, a todo los que me quieran seguir y retomar esta ley, esto, lo que nos pasó a nosotros nos puede pasar a todos", dijo en conferencia de prensa.

El lunes, Omar Chávez Carrasco, sobrino de Chávez González, dijo en su cuenta de Instagram, que su tío, conocido como El Borrego, fue asesinado por resistirse a un asalto.

Explicó que fueron tres personas las que participaron en el asalto y homicidio contra su hermano: "el que disparó fue uno, otro se quedó afuera y otro entró con el que disparó".

Reprochó que los delincuentes sean detenidos y salgan meses después, por lo que deberían "quemarlos vivos para que aprendan".

"Por eso digo que nos uniéramos todos y esta clase de gente, con todo respeto, violadores que matan a sangre fría, de qué te sirve meterlos a la cárcel si salen a los dos, tres meses. Con todo respeto, deberían quemarlos vivos frente a la gente para que aprendan", dijo.

Chávez ofreció disculpas a los gobernadores de Baja California, Francisco Arturo Vega, y de Sinaloa, Quirino Ordaz, por señalarlos de incompetentes al no reaccionar por las amenazas de secuestro en su contra y de su hija, además del homicidio de su hermano.

Negó que haya declarado que no iba a decirle a sus amigos narcotraficantes que hicieran justicia a su hermano.

"Ayer dije que tenia amigos de toda clase y luego sacaron que le iba a pedir ayuda a mis amigos narcotraficantes. Yo dije que tengo amigos de toda clase, narcotraficante, políticos, ustedes saben que nunca le he negado un autógrafo a nadie, yo quiero que todo esté bajo la ley", dijo.

FBI alertó a Chávez de intento de secuestro

“Hace aproximadamente tres meses el FBI de Estados Unidos fue a avisarme, estaba entrenando con mi hijo para la pelea del canelo en el (centro ceremonial) Otomí, y fueron a avisarme de que me querían secuestrar a mí y querían secuestrara a mi hija, esto fue en Tijuana”, dijo el ex campeón mundial en entrevista con Joaquín López Doriga.

El boxeador dijo que el FBI le ofreció trasladarlo a Estados Unidos para que él y su familia estuvieran a salvo.





jbh