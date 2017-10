Juez suspende posesión de notarios elegidos por Eruviel

Ciudad de México

Un juez federal otorgó una suspensión que impide tomar posesión como notarios a algunos ex funcionarios del Estado de México que fueron nominados para ejercer dicho cargo por el ex gobernador de la entidad al final de su gestión, pero que no cumplen con los requisitos para serlo.

El juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en Toluca, ordenó lo anterior, en acato a una resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Sin embargo, los ex funcionarios que sí tomaron posesión como notarios antes de la sentencia se mantendrán por el momento en el cargo, hasta que se resuelva de fondo el amparo promovido por el abogado Óscar Valdés, quien impugnó la decisión del ex mandatario estatal por presuntamente beneficiar a sus ex colaboradores cercanos.

Entre los designados como notarios por Eruviel Ávila destacan Alfredo Jaramillo Manzur, sobrino del ex secretario general de Gobierno, José Manzur.

Asimismo, Ricardo Giovanni Arredondo Lino, sobrino del secretario particular del presidente Enrique Peña, Erwin Lino; Beatriz Mercedes Corona Mercado, hija del secretario auxiliar de Presidencia, Jorge Corona Méndez, y Lorena Gárate Mejía, hija de Francisco Gárate, ex representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Óscar Valdés alegó que los 12 notarios designados no cumplían con los requisitos que establece la Constitución y la Ley del Notariado.

El juzgado señaló que el quejoso cuenta con interés legítimo para promover el amparo, por lo que concedió la suspensión provisional respecto de las consecuencias derivadas de los actos tildados de inconstitucionales, exclusivamente para que no entraran en funciones aquellos notarios que no cumplieran con los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley de Notariado del Estado de México, en lo relativo a la designación hecha por el ex gobernador.

En la resolución, el juez precisó que la suspensión no tenía por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no tenía el quejoso antes de la presentación de la demanda, además de que tal medida, no surtía efectos para aquellos notarios que ya hubiesen entrado en funciones, ni invalidaba las actuaciones que hubieren realizado.





nerc