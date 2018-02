Juez federal liberó al sobrino de Osiel

México

Un juez federal ordenó la liberación de José Alfredo Cárdenas Martínez, El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén y presunto líder del cártel del Golfo, identificado por los gobiernos de México y EU como uno de los responsables de la ola de violencia en el norte del país y de ser uno de los delincuentes más peligrosos.

El Contador abandonó el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, porque los elementos de la Secretaría de Marina que lo capturaron desconectaron las cámaras del domicilio del presunto delincuente para no dejar rastro de cómo ocurrió el operativo. Nunca fue ingresado a un penal federal.

Tras no existir un mandamiento judicial por cumplimentar en contra de Cárdenas Martínez, la Procuraduría General de la República no pudo retenerlo; hasta el momento, los estadunidenses no han solicitado la extradición, a pesar de los informes con que cuenta la DEA de sus presuntas operaciones delictivas.

Saúl Cota Murillo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, calificó de ilegal la detención, porque durante la audiencia, la esposa de Cárdenas Martínez y su defensa presentaron cuatro videos grabados por el circuito cerrado de la casa que habita El Contador; con las imágenes se demostró que la Marina violó el debido proceso.

El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer los detalles de por qué el juez de control declaró ilegal la detención.

El personal naval narró a la autoridad que El Contador fue detenido el pasado 19 de febrero a las 1:40 horas, cuando circulaba en una camioneta Tahoe a exceso de velocidad por calles de Matamoros, lo que propició que le marcaran el alto, percatándose los marinos, “que en el asiento del copiloto tenía dos armas de fuego y que al proceder a la revisión del vehículo encontraron más armas y droga”.

Sin embargo, la defensa de José Alfredo “proyectó diversos videos tomados de las cámaras de vigilancia de la casa del imputado, en los cuales se observa a elementos de la Marina arribar al domicilio, desconectar las cámaras de seguridad, ingresar al inmueble y extraer al imputado”.

En los videos también se registra el momento en que elementos de la Marina se llevan una camioneta Tahoe que se encontraba estacionada dentro del inmueble, además de que se observa que el imputado porta la misma ropa desde el día de su detención.

En 2004, un juez federal libró una orden de aprehensión contra Cárdenas Martínez, pero funcionarios federales no explicaron por qué delitos, ni mucho menos si han prescrito.

En enero del presente año, El Contador promovió un juicio de garantías ante el juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México para evitar su detención con fines de extradición.

Ayer, por la tarde noche se le vio abordar un vehículo de la marca Chevrolet, tras su salida del Centro de Justicia, con rumbo desconocido.

El pasado lunes, a través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que el operativo contra El Contador se realizó después de recibir una denuncia ciudadana, por lo que se tuvo conocimiento de la ubicación de un domicilio, donde se encontraba un grupo de personas armadas, quienes presuntamente eran integrantes de la delincuencia organizada con influencia en dicho estado.