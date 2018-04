Condena cardenal emérito homicidios de sacerdotes

Guadalajara

Luego del asesinato de sacerdotes en el país, entre ellos uno en Tlajomulco, el Cardenal Emérito de Guadalajara Juan Sandoval Íñiguez condenó los hechos al mismo tiempo de asegurar que este sexenio ha sido particularmente difícil para el ejercicio del sacerdocio en México.



“En este sexenio ha habido particularmente muchos sacerdotes muertos cosa que no se daba antes pues se respetaba, pero ahora no, porque será qué los del crimen organizado a veces andan drogados, y drogados se animan a cualquier cosa, porque el matar y robar ya se les hizo costumbre, ya la conciencia se les cauterizo y no respetan ni siquiera a los ministros de Dios”, dijo.

El purpurado dijo que el presente sexenio ha sido: “es el peor de todos, este gobierno ha sido el peor que hemos tenido en muchos años”.



El semanario Desde la fe, condenó en su edición de ayer domingo los crímenes contra los prelados: “Estos lamentables acontecimientos nos llaman a todos a una conversación muchos más profunda y sincera. Es tiempo de mirar a nuestra cultura y sociedad para preguntarnos por qué hemos perdido el respeto a la vida, y a lo sagrado”

SRN