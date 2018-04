Confirman que fueron privados de la libertad

Guadalajara

Juan Rubén Torres Pérez, Francisco Javier Barajas Escalante y José Armando Pérez Bustamante, reportados como desaparecidos desde el pasado domingo y localizados ayer por las autoridades, sí fueron privados de su libertad, según confirmaron fuentes cercanas a las investigaciones a MILENIO JALISCO.

Los tres jóvenes fueron liberados la madrugada de ayer en las inmediaciones de Periférico Sur, en San Pedro Tlaquepaque, cerca de la Plaza Centro Sur, a donde habían acudido al cine el domingo pasado, según narraron familiares a la policía investigadora.

De acuerdo con la carpeta de investigación 19573/2018, los jóvenes fueron encontrados con golpes y se negaron a declarar ante el Ministerio Público para aportar información que permitiera la detención de los responsables de tenerlos cautivos durante tres días.

Los motivos por los que fueron privados de su libertad se desconocen. Juan Rubén, Francisco Javier y José Armando fueron vistos por última vez alrededor de las 17:00 horas del pasado domingo, en la colonia Paseos del Sol. Viajaban en dos vehículos: Juan Rubén conducía un Jetta 2013, mientras que sus amigos viajaban en un Toyota Yaris.

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina, mantuvo comunicación constante con los familiares de los jóvenes, la mañana de ayer se informó sobre la localización de los desaparecidos.

"Afortunadamente esta presión que hicimos no nos tardamos en hacerla, nos articulamos rápido, salimos a denunciar rápidamente(...) Lo único que dio la posibilidad rápido de detectar el paradero fue esta presión que hicimos, el tiempo es vital”, dijo.

Medina detalló que la Fiscalía General del Estado (FGE) fue la que encontró a los tres jóvenes, quienes actualmente se encuentran “en situación vulnerable, de crisis”.

Reconoció que si uno de los tres no hubiera sido estudiante de la Universidad de Guadalajara, la FEU no se hubiera enterado del caso y por lo tanto no se hubieran realizado las actividades para difundir el caso, y tal vez la historia hubiera tenido un desenlace diferente.

El líder de la FEU aseguró que muchos casos no tienen el espacio para hacer las denuncias a nivel mediático y así presionar a las autoridades. Recordó que aún siguen desaparecidos tres estudiantes de cine y más de tres mil personas en el estado de Jalisco.

Protestan

A pesar de que empleados del Ayuntamiento de Guadalajara retiraron los retazos de tela que cubrían los ojos de al menos una veintena de monumentos en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres con la leyenda “¿Dónde están?”, la FEU continuará con esta campaña como protesta por las desapariciones en Jalisco.

El movimiento orquestado por la federación también llegará a la propaganda de los candidatos a un puesto de elección popular con la misma pregunta, esto con la finalidad de hacer un llamado a quienes pretender ocupar uncargo en la administración para que reconozcan y trabajen en solucionar el grave problema de seguridad por el que atraviesa Jalisco.

Claves

El paso

El pasado domingo, a las 17:00 horas, fueron vistos por última vez, cuando salieron de sus domicilios en Paseos del Sol, en el municipio de Zapopan, para ir a Plaza Centro Sur, en San Pedro Tlaquepaque.

Juan Rubén Torres Pérez, Francisco Javier BarajasEscalante y José Armando Pérez Bustamante fueron reportados como desaparecidos y estuvieron privados de su libertad por tres días

Finalmente, los tres fueron liberados la madrugada de ayer en las inmediaciones de Periférico Sur, en San Pedro Tlaquepaque.

SRN