Jefe de la PF, a ‘frenar’ caravana migrante

Rubén Mosso y Agencia Notimex

Manelich Castilla, comisionado de la Policía Federal, arribó a Chiapas para atender a la caravana de hondureños que pudiera manifestar su intención de ingresar a territorio mexicano.



La semana pasada, cientos de hondureños comenzaron una caminata hacia Estados Unidos, debido a la falta de oportunidades de empleo y la inseguridad en su país.



Unas 300 personas, incluyendo familias con niños pequeños, se reunieron en la terminal de autobuses de San Pedro Sula, Tegucigalpa y otros puntos del país, para partir hacia la frontera con Guatemala.



Este lunes, por instrucciones del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el comisionado se trasladó para apoyar a las autoridades del Instituto Nacional de Migración, una vez que llegue dicha caravana a la frontera de Chiapas con Guatemala.



De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad, Castilla debe apoyar al INM a garantizar la seguridad en los puntos de internacionalización

en la frontera sur del país.



La comisión, que depende de la Segob, enfatizó que los consulados de México en el extranjero son los encargados de realizar los trámites para la autorización y expedición de visas para aquellas nacionalidades que cuentan con ese requisito y no en los puntos de internación del país.



Hasta en carreolas



Los hondureños, que salieron el sábado temprano, ingresaron ayer a Guatemala por la frontera de Agua Caliente, departamento oriental de Chiquimula, frontera con Honduras.



Tras permanecer unas dos horas en la frontera, los hondureños, que superaban en número a la policía, empezaron a caminar y los uniformados no pudieron hacer mucho para detenerlos. Las patrullas se limitaron acompañar la caravana dentro de Guatemala.



La vocera de la Dirección General de Migración, Alejandra Mena, dijo que se permitió el ingreso de los hondureños, que no necesitan visa en Guatemala, pero no precisó si presentaron documentos de viaje.



La caravana, en la que figuran familias con niños, algunos en carreolas, según imágenes de la televisión de Chiquimula, se internó en el municipio de Esquipulas, Chiquimula, donde pernoctará.