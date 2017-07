PGR pedirá llevar a Javier Duarte a penal federal

Ciudad de México

La Procuraduría General de la República pedirá a un juez de distrito que Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, sea recluido en un penal federal, una vez que sea extraditado a México, informó Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

Explicó que el ex mandatario estatal tendría que estar en el Reclusorio Norte, pero solicitarán que esté "en un penal federal, no necesariamente un penal de alta seguridad. Estableceremos las prisiones federales que son más convenientes y será responsabilidad del juez de distrito en donde será recluido cuando llegue a México", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Ayer, durante la tercera audiencia de Duarte en un tribunal de Guatemala, el ex mandatario aceptó ser extraditado por delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos por los que lo acusa la PGR; sin embargo, dijo que no cometió tales ilícitos. Una semana antes también se allanó por las acusaciones de la Fiscalía de Veracruz. El tribunal de aquel país ordenó la entrega inmediata del ex priista.

El subprocurador aseguró que por el delito de delincuencia organizada, Duarte tiene que estar en prisión preventiva oficiosa y no saldrá bajo fianza.

Precisó que los juicios de la Fiscalía de Veracruz y PGR contra el ex priista se llevarán de manera paralela. "Nosotros en cuanto sea entregado, puesto a disposición, nosotros notificaremos a la Fiscalía para que ejecuten las órdenes de aprehensión e inicien proceso penal".

Afirmó que la investigación de lavado de dinero y delincuencia organizada "es robusta y seria y que vamos a llegare a un buen puerto".

Indicó que las autoridades mexicanas volarán a Guatemala para recibir a Duarte y trasladarlo a México, "lo más seguro es que sea en un avión de la Procuraduría General de la República".





