La violencia en Cuenca del Papaloapan es por el robo de hidrocarburos: Javier Duarte

Veracruz

Tras el asesinato de cuatro personas en Veracruz el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, aseguró en su cuenta de Twitter que la violencia registrada en las últimas horas en la cuenca del Papaloapan se debe a la pugna por el robo de hidrocarburos.

Este sábado fueron encontrados e identificados los cuerpos de tres personas que habían sido levantadas ayer viernes, mientras que el director del Hospital General de José Azueta, Roberto Valderrama, fue asesinado.

En respuesta, Javier Duarte escribió en la red social: "la violencia en #TierraBlanca #PlayaVicente #JoséAzueta #Isla y #RguezClara tiene su origen en la pugna por el robo de hidrocarburos @PGR_mx".

Y añadió: "he instruido a las instituciones estatales la plena colaboración con las federales, a efecto de combatir el delito de robo de hidrocarburos".

"Exhorto a la @PGR_mx y a la @FGE_Veracruz a investigar el destino del combustible robado, ahí está la solución del problema", dijo.

Y remató: "si no hay mercado para el combustible robado no hay robo; si no hay robo no hay pugna, y sin pugna no hay violencia".

Según informó la Fiscalía General del Estado vía comunicado sobre el asesinato de Roberto Valderrama, derivado de las primeras entrevistas, se podía establecer que fue un ataque directo de un comando armado en su contra mientras se trasladaba en su vehículo, una camioneta marca Chevrolet tipo Suburban de color negra.

Así mismo, la Fiscalía indicó que otra persona que acompañaba a la víctima en un vehículo diferente fue privada de su libertad; el vehículo, una camioneta Nissan, tipo Titán color negra, fue localizada en otra colonia.

El día de ayer, minutos después del asesinato del doctor Roberto Valderrama, Duarte escribió: "hoy perdió la vida nuestro compañero Dr. Roberto Valderrama, Dir. del Hospital de #JoséAzueta. La @FGE_Veracruz atiende este hecho. QDEP".

Así mismo, la mañana de este sábado fueron encontrados tres cuerpos de personas ejecutadas sobre un camino de terracería que conduce a las comunidades Las Mesas-Cuatezona, en el municipio de Villa José Azueta.

Los cuerpos se encontraba maniatados y con huellas de tortura y fueron identificados como personas secuestradas este viernes.

Se trata de Carlos Tinoco Ocampo de 39 años de ocupación comerciante; Orlando Bravo Hernández de 42 años de edad y de ocupación carnicero, así como Jonás Ramírez Figueroa de 33 años de ocupación chofer.

Todos estos hechos se dieron no muy lejos de Tierra Blanca, Veracruz; donde policías municipales secuestraron a cinco jóvenes y entregaron al crimen organizado para su ejecución en enero de este año.





ERM