Javier Duarte no acepta la extradición... por el momento

Guatemala

Javier Duarte decidió reservarse su derecho a aceptar la extradición a México y enfrentar los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero que se le imputan.

Durante su primera audiencia pública ante el tribunal quinto, el ex gobernador de Veracruz justificó su decisión debido a que hasta el momento el gobierno federal no ha enviado la solicitud formal a Guatemala para que sea trasladado a nuestro país.

Duarte dijo ante los tres jueces que integran este tribunal que esta decisión que ayer expuso no implica que posteriormente no vaya a acceder a ser allanado, término legal en Guatemala que significa aceptar la extradición.

“En este momento no puedo allanarme hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría. Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino hasta que llegue y sea evaluada por mi defensor y pueda determinar...”, explicó.

Durante la audiencia pública, el ex priista se identificó como ex funcionario público y doctor en economía, además que afirmó que llevaba seis meses en ese país centroamericano hasta el momento de su detención.

Por su parte, la fiscalía detalló por 34 minutos cómo Duarte tejió una red de corrupción en el estado junto con sus “amigos y cómplices” durante su gestión como gobernador de Veracruz.

De igual forma, su esposa Karime Macías figuró entre las personas involucradas en estos hechos.

Durante la audiencia, el ex priista solo intercambió un par de palabras con Pablo Campuzano de la Mora, abogado mexicano que arribó en la segunda parte de la audiencia como asesor de los dos defensores guatemaltecos que contrató Duarte.

Uno de estos, Óscar Patzan, explicó que la fecha de una nueva audiencia dependerá del tiempo en que tarde en enviar formalmente el gobierno mexicano al guatemalteco la solicitud de extradición de Duarte, pues, recordó, la petición del ex gobernador veracruzano a la defensa es analizar la misma.

ACLARACIÓN

El subprocurador Jurídico de la PGR, Alberto Elías Beltrán, dijo que la dependencia revisa si el ex gobernador de Veracruz debe enfrentar delitos adicionales a los de delincuencia organizada y lavado de dinero que integraron a la solicitud de detención provisional con fines de extradición que presentó el gobierno federal a las autoridades de Guatemala el pasado 15 de abril.

“Tenemos que cumplir con la entrega formal de extradición en un término de 60 días. Estamos revisando todas las acusaciones que tenga pendiente Duarte ante la justicia mexicana y poderlas formalizar, lo cual presentaremos en el momento que sea oportuno”, explicó en entrevista con Carlos Puig en MILENIO Televisión.

Vía telefónica desde Madrid, España, el funcionario confirmó que los delitos por los que se acusa a Duarte derivaron de la investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda relacionada con “diversas empresas fachada, cómplices y prestanombres” y no, como asegura el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, por una denuncia que presentó contra el ex mandatario.