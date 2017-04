Javier Duarte se reserva derecho y no acepta extradición por el momento

Ciudad de México

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se reservó su derecho y no aceptó la extradición por el momento, sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición para que la analicen sus abogados.

"En este momento no puedo allanarme sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría. Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino que hasta que llegue y sea evaluada por mi defensor y pueda determinar (...) Me reservo este derecho hasta que llegue la solicitud formal", dijo en la audiencia en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala.

Antes de que diera su postura, Duarte estaba pensativo, tranquilo y miraba hacia un papel que tenía en sus manos.

En una primera sesión, el ex mandatario nombró como su defensa a dos abogados guatemaltecos.





Durante 34 minutos, la Fiscalía de Guatemala dio a conocer la red de corrupción y lavado de dinero que presuntamente tejió el ex mandatario mediante prestanombres y con recursos de federales y estatales.

Además, se le notificó que el gobierno mexicano solicitó a Guatemala la detención con fines de extradición de Duarte por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.





Posteriormente, la defensa del ex priista pidió 5 minutos de receso para hablar con su cliente, la cual fue concedida por el juez César Adán García.

Al reanudar la sesión, la defensa de Duarte pidió permitir la presencia en la audiencia de Paulo Campusano de la Mora, quien fungiría únicamente como asesor de los abogados ya que "él conoce hechos que nosotros desconocemos, que nos fueron entregadas esta mañana las copias de la petición de extradición los estados mexicanos", dijo.





