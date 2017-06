Extradición de Javier Duarte se definirá en próxima audiencia

Ciudad de México

La Procuraduría General de la República señaló que el ex gobernador Javier Duarte no será entregado en extradición, hasta en tanto se lleve a cabo la audiencia señalada para el próximo 4 de julio, en la que el reclamado podrá también allanarse o no a su entrega a México.

La dependencia indicó que el Quinto Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala resolverá sobre la procedencia de la solicitud por los delitos federales.

“En dicha audiencia el reclamado podrá igualmente manifestar su deseo de allanarse o no a la extradición”, apuntó la institución.

La audiencia celebrada este martes en el Tercer Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, estuvo relacionada con las dos órdenes de aprehensión del fuero común, libradas por el juez de Control del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

“Es importante mencionar que Javier Duarte de Ochoa fue detenido el pasado 15 de abril en ese país, con motivo de la solicitud de detención provisional con fines de extradición, con base en la orden de aprehensión librada por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, por los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Con motivo de lo anterior, se llevó a cabo la audiencia informativa ante el Quinto Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, en la cual se le informó el motivo de su detención y en la que el reclamado manifestó reservarse su derecho de allanarse a la extradición, hasta en tanto conociera la solicitud formal, misma que fue presentada el pasado 7 de junio”, detalló PGR.

