En audiencia, notificarán a Duarte 2 órdenes de captura

El ex gobernador Javier Duarte será notificado en una audiencia esta tarde en el Centro de Justicia Penal del reclusorio norte sobre las dos órdenes de aprehensión que obtuvo la Fiscalía de Veracruz.

La audiencia está programa a realizarse a las 14:30 horas como parte del seguimiento al proceso penal 38/2017, iniciado por los supuestos delitos de incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias y del proceso penal 56/2017, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

Al ex gobernador se le acusa de haber usado una aeronave propiedad de administración estatal, para un asunto particular el 14 de octubre de 2016, cuando ya no estaba en funciones como mandatario del estado y tras lo cual huyó.

Asimismo, se le imputa haber emitido en 2014 una orden de transferencia de 220 millones de pesos que serían destinados a la comisión del Agua de Veracruz, sin importar que eran recursos etiquetados para fines distintos.





