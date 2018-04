Balean a tres escoltas de Javier Corral; están fuera de peligro

Un comando disparó contra tres escoltas del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, mientras realizaban patrullaje de zona cerca del Club de Golf del municipio de San Francisco.

En un comunicado, la Fiscalía Estatal infirmó que, alrededor de las 18:30 horas, los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) se percataron de la presencia de un vehículo sospechoso, del que descendió un grupo armado y abrió fuego contra ellos.

En Twitter, Javier Corral informó que no estaba en el lugar al momento del ataque y que los policías herdidos, dos hombres y una mujer, están fuera de peligro, pero siguen siendo atendidos.

Agradezco las muestras de afecto y solidaridad. Estoy bien. Elementos de la CES que forman parte de nuestro esquema de seguridad personal, fueron agredidos mientras realizaban patrullaje de zona; son lesiones no graves. No me encontraba en el lugar, y nunca corrí riesgo alguno.