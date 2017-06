Alto al Secuestro presentará 15 medidas para mejorar nuevo sistema penal

Ciudad de México

La organización Alto al Secuestro propondrá prisión preventiva oficiosa para las personas que sean detenidas con armas, esto dentro de 15 cambios que pedirá en el código penal ante las fallas en el nuevo sistema de justicia penal.

"Apostamos mucho por estas reformas pero no está dando resultados, y sistema que no se administra y procura justicia, pues no funciona", dijo Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil.

TE RECOMENDAMOS: Si liberan a homicidas, irán a matar: Renato Sales



Renato Sales, comisionado nacional de Seguridad, dijo la semana pasada en entrevista radiofónica que "si se está liberando a los homicidas, los homicidas matan", por lo que llamó al Congreso a modificar leyes que permitan la prisión preventiva contra personas detenidas con armas.

Miranda de Wallace dijo que concuerda en que el nuevo sistema de justicia penal tiene muchas fallas, por lo que hoy presentarán 15 puntos que deben modificarse en el código penal.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula dijo que "lo que estamos proponiendo indudablemente es que se modifique el código (penal), que cuando alguien tengan un arma lo deben de meter a la prisión preventiva de manera oficiosa".

Propondrán que no se mezclen el viejo y nuevo sistema penal, "los jueces aplican reglas del sistema acusatorio y las hacen retroactivas al sistema anterior"; además, abundó, "tiene que haber controles para los que salen de las cárceles, no podemos dejar a las víctimas en este estado de indefensión".

TE RECOMENDAMOS: Mayo rompe récord de homicidios



Wallace aseguró que "mientras sigamos con este sistema que favorece más al imputado o a los delincuentes, las víctimas se seguirán quedando con las manos vacías".





RSE