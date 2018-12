Brenda Alcalá

La segunda visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila con sede en Torreón, inició de oficio una investigación preliminar por los hechos ocurridos en el TSM durante el encuentro Santos-Monterrey.

Esto con el objetivo de acreditar o descartar algún abuso policiaco por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El pasado 2 de diciembre se desarrollaron enfrentamientos entre aficionados y policías, durante y después del partido.

“Los videos son de gran ayuda, a mi se me mostró uno donde se aprecia a un oficial de la DSPM con una bandera pegándole a alguien. Este me lo mostró una persona ajena a esta Visitaduría ya que no contamos con elementos para la supervisión de redes sociales".

"Esta investigación preliminar se realiza en base a que se presume a que elementos cometieron abuso de autoridad. Por lo anterior es que, se debió abrir el expediente y solicitar información”, afirmó Jesús Rodríguez titular de la Segunda Visitaduría.

Señaló que se trata de una investigación que se realiza de oficio, no porque hayan interpuesto la queja ante la Comisión, alguna persona que se haya sentido agredida por parte de alguna autoridad.

A la dependencia a la que le solicitaron el informe en este caso es la Dirección de Seguridad Pública, quienes cuentan con 15 días para darle contestación a la solicitud del informe de los hechos ocurridos.

Los cuerpos policiacos deben de contar con un entrenamiento para disuadir enfrentamientos en eventos masivos, siempre guardando la integridad física de los asistentes.

“Los elementos policiacos ya sea veteranos o recién egresados deben de tener entrenamientos en técnicas en disuasión y persuasión para calmar el ánimo enardecido de los asistentes a eventos masivos”, señaló.

Agregó que se trata de evitar que se presenten nuevamente eventos de esta naturaleza, pues no deben esperar a que pase a mayores para poder actuar.



Disposición de autoridades

El Secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván, señaló que los enfrentamientos fue provocado por aficionados irresponsables.

Por su parte dijo están en la disposición de atender las solicitudes que se realice por parte del personal de la Comisión de Derechos Humanos para la investigación.

“Lejos de abonar a la convivencia, el orden y respeto hacia los demás, se lanzaron a realizar acciones violentas. No voy a defender el hecho de que se utilice la fuerza pública, pero en ocasiones se tiene que implementar medidas de orden para evitar que crezca el enfrentamiento y resulten terceros e inocentes dañados”, afirmó.

Asimismo dijo que no desestima alguna situación que se haya presentado, sin embargo asegura que los elementos policiacos del municipio, se encuentran preparados para enfrentar este tipo de situaciones.







​