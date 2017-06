Investigan robo de 500 mil pesos a custodios

García

La Agencia Estatal de Investigaciones trata de esclarecer el extraño robo que denunciaron dos custodios de valores, quienes fueron despojados de 500 mil pesos mientras abastecían un cajero automático de la CFE en el Palacio Municipal de García.

Los guardias, que no estaban armados, descuidaron durante unos instantes el vehículo en el que tenían el dinero, y el cual carecía incluso de seguros en las puertas.

Este hecho habría ocurrido la tarde del martes en las afueras del edificio administrativo, que se localiza en el bulevar Heberto Castillo y la calle Titanio.

Los agentes ministeriales que se hicieron cargo de las indagatorias entrevistaron al encargado de la ruta de la empresa afectada, la cual se denomina Seguridad SAM.

El afectado señaló que él y su compañero arribaron al cajero de la Comisión Federal de Electricidad, ubicado a escasos metros de la oficina del alcalde.

Estacionaron enfrente la camioneta de la compañía, siendo esta una unidad marca Ford Explorer color gris.

Ambos bajaron un paquete de dinero, poco más de 100 mil pesos, para abastecer el dispositivo electrónico, y dejaron otros cuatro paquetes en el asiento posterior de la camioneta.

Fueron tan sólo unos minutos los que se alejaron del vehículo, y al regresar al mismo se dieron cuenta de que los respaldos de los asientos delanteros estaban inclinados.

Fue en ese instante que se percataron del robo de las cuatro bolsas con efectivo, en total unos 500 mil pesos en billetes de diferentes denominaciones.

Ante las autoridades ambos custodios manifestaron que no funcionan los seguros de las puertas de la camioneta, además de que ellos no están armados en virtud de que no cuentan con el respectivo porte emitido por la SEDENA.

El jefe de ruta recalcó que desde hace unos 15 días les asignaron un compañero con porte de arma, pero a principios de semana lo enviaron a otro recorrido.

El personal de la Agencia Estatal de Investigaciones analiza las imágenes que captaron las cámaras del Palacio Municipal, y también las declaraciones de los dos custodios que reportaron el robo.