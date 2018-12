Investigan muerte de policía federal en Cadereyta

Israel Santacruz

Un elemento de la Policía Federal fue encontrado sin vida y con un balazo en la cabeza en el interior del cuarto de un hotel, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.



Aunque todo parece indicar que se trata de un suicidio, la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para poder confirmarlo.



El elemento policiaco fue identificado como Érick Alcántara Cruzaley, de 38 años de edad, quien era originario de la Ciudad de México.



Los hechos fueron reportados en el cuarto número 118 del hotel María Luisa, el cual se encuentra ubicado en la avenida Juárez, entre Adolfo López Mateos y José Mauro Garza, en la cabecera municipal.



El hallazgo fue realizado por el personal del hotel, quienes acudieron hasta el cuarto para realizar la limpieza y encontraron al oficial tirado con una herida en la cabeza.



De inmediato solicitaron el auxilio y a la llegada de policías municipales y paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.



Tras el reporte, de inmediato se generó una intensa movilización tanto de elementos federales, estatales y de la Agencia Estatal de Investigaciones y debido al cerco policiaco, no permitieron la salida de las personas que se encontraban hospedadas en ese momento.



A la llegada de los elementos de Servicios Periciales ingresaron hasta el cuarto y encontraron que Alcántara Cruzaley presentaba un balazo en la cabeza, pero no informaron si encontraron un arma en el lugar.



Una fuente allegada a las investigaciones dijo que todo parece indicar que se trató de un suicidio; sin embargo, agregó que los peritos se encontraban en espera de revisar la grabación de una cámara de seguridad, en donde se confirmará si alguna persona entró al cuarto donde estaba el elemento policiaco.



En el lugar trascendió que los agentes federales llegaron a la ciudad de Cadereyta desde hace siete días, debido al alto índice de homicidios que han ocurrido en el municipio y se instalaron en el hotel del centro.



Los peritos permanecieron en el lugar durante varias horas y después solicitaron al personal del Servicio Médico Forense que se llevara el cuerpo al anfiteatro del hospital Universitario para la autopsia de ley correspondiente; mientras, esperan que familiares acudan a identificarlo de manera oficial y a reclamar los restos.