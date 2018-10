Investiga PGR abuso sexual contra 20 alumnos de kínder

Selene Flores, Karina Palacios y Ignacio Alzaga

Familiares y vecinos de la colonia Unidad Habitacional San Juan de Aragón Sexta Sección, alcaldía de Gustavo A. Madero, se manifestaron ayer sobre el Eje 5 Norte y Loreto Fabela para denunciar el presunto abuso sexual de más de 20 alumnos de la escuela Marcelino de Champagnat.



De acuerdo con los afectados, los niños fueron abusados por un hombre que fungía como auxiliar administrativo, al que identificaron como Ramón.



Los padres denunciaron el ilícito el 2 de octubre y manifestaron que los niños les “refirieron conductas que vulneraron su integridad física y sexual, cometidas por el acusado”.



Ante ello, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México remitió a la Procuraduría General de la República (PGR) la carpeta de investigación por el delito de abuso sexual contra 20 niños.



El plantel está adscrito a la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que corresponde conocer del caso al Ministerio Público de la Federación.



Al respecto, la SEP aseguró que coadyuvará con las autoridades correspondientes para que se castigue al o los responsables.



Además, el titular de la Autoridad Educativa Federal en Ciudad de México, Luis Ignacio Sánchez, confirmó que retiró del servicio al hombre señalado como el presunto agresor sexual de 20 alumnos de este kínder.



El funcionario dijo que desde el pasado 8 de octubre la dependencia recibió la primera denuncia por parte de uno de los padres de familia, por presunto abuso sexual contra su hijo de segundo grado de jardín de niños, y posteriormente se recibieron otras quejas similares de otros padres de familia.



“Tuvimos conocimiento de que “el asesor técnico pedagógico del plantel” era acusado por los padres de familia de hacer tocamientos y actos de exhibicionismo con los menores. “Presuntamente mostraba el pene a los niño”, dijo.



Precisó que la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la SEP se acercó a los afectados para ofrecerles apoyo psicológico y jurídico.



LOS LLEVABAN A “EL CLUB”



Concepción Zúñiga, abuela de uno de los afectados, comentó en entrevista para MILENIO que hace un mes se dio a conocer el primer caso, cuando uno de los niños abusados presentó dolores en sus genitales. Sin embargo, cuando los padres de familia denunciaron ante las autoridades escolares lo que estaba sucediendo, se les pidió “mantenerlo en secreto”.



“En ese lapso, tanto la directora como este sujeto, se dieron a la fuga y no volvimos a saber de ellos, por eso que estamos pidiendo justicia, porque ellos son niños y no se pueden defender, tienen miedo y exigimos que se les aplique todo el peso de la ley a sus agresores”, señaló.



A su vez, una mujer que prefirió permanecer en el anonimato por cuestiones de seguridad, aseguró que una maestra identificada como Viridiana, era la encargada de llevar a los niños con el supuesto violador a un salón conocido como “El club”, donde les hacía tocamientos inapropiados.



“Era un cuarto oscuro, con cortinas oscuras y colchonetas. Lo que estamos demandando es que aparezcan esas personas que lo encubrían y que les brinden atención psicológica a los niños”, dijo.



Algunos padres mantienen un pequeño campamento en las inmediaciones del kínder, pues temen que vándalos entren a la escuela y roben documentos de sus hijos, con información importante como domicilios y teléfonos.



ENFRENTAMIENTO



La protesta de ayer para exigir justicia terminó en un enfrentamiento entre familiares y policías capitalinos, quienes desplegaron un operativo para liberar las avenidas bloqueadas. No obstante, los colonos anunciaron que continuarán con las protestas hasta que los culpables sean castigados.



La procuraduría capitalina inició una carpeta de investigación por lesiones dolosos contra un hombre de 33 años que agredió a tres policías.



CLAVES

USARÁN A BOSTY

La procuraduría capitalina apoyará en las indagatorias con el personaje virtual Bosty, para obtener declaraciones de los menores.



Mediante este sistema, se crea un ambiente de confianza entre los niños y se usa para integrar la averiguación previa.



Ayer se reunieron la parte acusadora, sus representación jurídica y la fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales.