Estado pide no viajar por autopista a Laredo

Al sobrevolar el área, el Gobierno del Estado pidió no usar la autopista a Laredo debido a que continúa muy afectada por las lluvias. Personal del Estado monitorea desde el aire las zonas inundadas.

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón afirmó que están alertas de las intensas lluvias que azotaron Nuevo León y que aún están captando el reporte de daños.

"Está sobrevolando la zona el secretario de Seguridad y Protección Civil para conocer las zonas de riesgo, aún no tengo el reporte, hay acumulamiento de agua en los ríos Salado y Sabinas, que llevan un porcentaje importante.

"Esperemos que el agua en el transcurso del día no nos rebase. A la zona metropolitana siempre causa problemas por la falta de drenaje pluvial", dijo.

El mandatario estatal pidió a los automovilistas no viajar a Laredo por la autopista pues no podrá ser reparada porque las lluvias no han cesado.

"No se puede arreglar ahorita, estamos buscando soluciones alternas; que no vayan a Laredo si no es urgente, que tengan paciencia.

"Se puede ir, pero habrá problemas de tiempo, hay zonas en que el agua rebasa la carretera; la gente que no tiene (algo) que hacer que lo difiera y solo de urgencia pueda ir", pidió Rodríguez Calderón

