"Tamaulipas no ha sido rebasado por la delincuencia"

Tamaulipas

A pesar de la percepción de inseguridad que se mantiene en el estado, el Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas asegura que la delincuencia no ha rebasado a las corporaciones de seguridad.

El vicealmirante Luis Felipe López Castro informó esta mañana que "el estado no ha sido rebasado por la delincuencia, ellos son los que pierden...pierden armas, pierden automóviles, pierden propiedades, pierden vidas o pierden la libertad,... no hemos podido cambiar la percepción a la ciudadanía pero la delincuencia no nos ha rebasado", declaró.

TE RECOMENDAMOS: Inseguridad en Tamaulipas puso fin a la competitividad



"Todo lo que se dejó de hacer en 18 años no se puede recuperar en 2 meses...ya llevamos 9 meses y se ha avanzado, la idea es tomar el control de todos los CEDES las medidas de seguridad aumentaron drásticamente, estamos buscando oportunidades de trabajo a los reos, estamos hablando con empresas bloqueras para que elaboren block dentro de los penales a pesar de que ellos tienen talleres como carpintería, venden sus productos y con eso ayudan para atender a sus familias, pero queremos aumentar las labores de trabajo productivo dentro de los CEDES", dijo.





JERR