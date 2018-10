Indagan a más bandas por explotar a menores

Óscar Rodríguez

El fiscal general de Justicia de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, informó que hay tres personas vinculadas a proceso y recluidas en la penitenciaría central por la explotación laboral de 56 niños indígenas tzotziles que eran obligados a pedir dinero en las calles de la capital del estado.



En entrevista, detalló que durante el operativo de rescate detuvieron a 11 personas, pero solo tres fueron remitidos ante el juez, tres más fungen como testigos protegidos del caso y los seis restantes fueron puestos en libertad, porque no hay ninguna imputación en su contra.



Adelantó que hay varias carpetas de investigación contra distintas bandas que se dedican a la explotación laboral infantil en el estado.



La Fiscalía General de Justicia —indicó— busca mandar un mensaje a la sociedad de que no se van a permitir más casos similares y “se buscará erradicar el trabajo infantil callejero, como parte de una acción de justicia en favor de la niñez en Oaxaca”.



Según la carpeta de investigación, los niños indígenas eran obligados a pedir dinero en las calles y en diferentes cruceros de la ciudad, muchas veces disfrazados o realizando malabarismo desde las 7 de la mañana a 8 de la noche.



Incluso, mencionó que hay 22 casos por el delito de trata de personas que son investigados, entre ellos explotación sexual por internet.



Los menores, quienes se evalúa regresen a Chiapas, fueron rescatados de un domicilio donde vivían en condiciones de hacinamiento junto con seis mujeres, informó la titular de la Procuraduría Estatal de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Susana Pérez Guerrero.



“En una sola habitación había hasta 30 niños durmiendo en el piso, de tierra y lodo, al lado de animales de granja, pollos y puercos. Además, el domicilio tenía varios cuartos de lámina y madera, pero no energía eléctrica ni muebles”, indicó la funcionaria estatal.



En tanto, los 56 menores, entre ellos seis bebés, fueron enviados a un albergue para su cuidado y resguardo.



“Hemos identificado que los 63 niños y adolescentes rescatados pertenecen a la etnia tzozil, y se ha buscado que preserven su lengua y tradiciones”, dijo Pérez.