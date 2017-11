Confunden fumigación con incendio en Torreón

Torreón, Coahuila

Como se veía mucho humo, personas que pasaban por el bulevar Constitución llamaron al número de emergencias. Bomberos de Torreón y elementos de la Policía Municipal arribaron a la finca ubicada entre calles Feliciano Cobián y prolongación Colón.

Al llegar elementos de las corporaciones, asustaron al personal de la Secretaría de Salud que se encontraba fumigando. El humo era una voluta de veneno para matar insectos, en particular, los mosquitos transmisores del dengue. Por fortuna no hubo incendio ni pérdidas que lamentar.

Por lo regular se les informa sobre qué lugares serán fumigados, para que no existan este tipo de confusiones, pero en esta ocasión no lo hicieron las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria No. 6.

crc