Por quema de cohetones se genera incendio en vivienda

Ciudad Madero

Un incendio que se registró en una casa habitación de la colonia Lázaro Cárdenas a causa de unos cohetes movilizó la mañana de hoy al cuerpo de bomberos de la ciudad, quienes a pesar de llegar con prontitud al lugar de los hechos no impidieron que el fuego arrazara con varias cosas que había en su interior.



Esta conflagración que hizo que el personal de contra incendios de la localidad se movilizara en cuestión de minutos al lugar de los hechos. Ocurrió a las nueve de la mañana en la calle Dinamarca esquina con Miguel Ángel de la colonia antes citada.

Después de que vecinos de ese sector al percatarse de la situación de peligro pidieron ayuda al número de emergencias del c4, ya que las lenguas de fuego amenazaban con extenderse a otra vivienda contigua.

Pero esto no llegó a pasar debido a la intervención del personal de bomberos, quienes a pesar de actuar de manera rápida no impidieron que la lumbre consumiera en su totalidad una motocicleta, una bicicleta así como un maletín propiedad del dueño de la vivienda quien en ese momento en que ocurrieron los hechos no se encontraba.

Vecinos de esa colonia dieron a conocer que el incendio inició, después de que unas personas ajenas al fraccionamiento arrojaran unos cohetes al pasillo de la casa y que al estallar una motocicleta que se encontraba en ese lugar empezó a incendiarse y enseguida los demás artículos.

