Investigan estatus legal de asilo tras incendio

Monterrey

Luego de que la madrugada de este martes murieran dos personas de la tercera edad en el incendio de un asilo, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, informó que la Secretaría de Desarrollo Urbano ya inició una investigación sobre el estatus legal del establecimiento.



En entrevista, el presidente municipal admitió que el uso de suelo es competencia del municipio y adelantó que en caso de no contar con los permisos correspondientes, será la Procuraduría la que aplique las sanciones correspondientes.

"Se está revisando el uso de suelo para ver si es mixto y si se pueden llevar a cabo las labores de un asilo, para uso de suelo es competencia del municipio.



"Estamos revisando en Desarrollo Urbano para ver si contaban con la licencia correspondiente, (en caso de no contar) bueno pues hay responsabilidad que determinará la Procuraduría", indicó.



El munícipe comentó que hasta el momento no tienen el móvil del incendio en dicho asilo y aseguró que esa es tarea de la Procuraduría.



Respecto a si tenían alguna denuncia o queja del asilo con anterioridad, De la Garza Santis aseguró que no tenían conocimiento de algo irregular.

Diputados piden censo de asilos

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado presentó un punto de acuerdo para exigir al Gobierno del Estado que realice un censo entre las instituciones asistenciales públicas y privadas para adultos mayores, y así obtener información para garantizar un mayor control y atención por parte de las autoridades.

Fue la diputada Itzel Castillo Almanza quien presentó la solicitud en tribuna, donde fue aprobada por unanimidad. El documento pide que tras el accidente de este martes las autoridades recurran a una mayor atención, supervisión, revisión y un censo de las casas de reposo que existen en Nuevo León.

"En el documento se exhorta a la Secretaria de Salud para que en coordinación con el Desarrollo Integral de la Familia realicen un censo a través de los registros de las instituciones asistenciales públicas y privadas para las personas adultas en nuestro Estado y así garantizar un mayor control y atención por parte de las autoridades.

"Asimismo, se pide a la Procuraduría de la Defensa del Adulto mayor, para que supervisen la adecuada atención que se les brinda a los adultos mayores en las instituciones asistenciales públicas y privadas del estado", leyó la legisladora panista.

Solicitó también que la Dirección de Protección Civil del Estado revise las instalaciones de cada uno de los asilos ubicados en la entidad, y que emitan las recomendaciones necesarias en materia de prevención y protección civil.



PZVB