Rinden homenaje a policía caído

Guadalajara

El cuerpo del Policía Investigador que falleció ayer por la tarde durante un operativo para liberar a una persona que fue secuestrada, recibió un homenaje en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Compañeros cargaron el féretro de Ricardo Villareal Guevara, quien falleció ayer a la edad de 36 años. Le sobreviven sus seis hijos, esposa, sus padres y hermano.

Villareal Guevara se dio de alta en la Fiscalía General el 16 de marzo del 2017.

Durante el evento el fiscal general del Estado, Eduardo Almaguer, dijo que Villareal Guevara, ofreció su vida para salvar a una persona que no conocía: “el día de ayer, quizás por azares del destino, estuve cerca de él en sus últimos momentos, y puedo compartir con ustedes que cada muerte de una compañera o un compañero nos duele, lo lloramos, pero no nos quiebra, no nos vence, no nos daña nuestro espíritu, nuestra convicción de que los buenos acabemos con los malos”.

