Muere hombre atropellado en carretera libre a Zapotlanejo

Guadalajara

Un hombre de la tercera edad murió atropellado durante la madrugada de este jueves en la carretera libre a Zapotlanejo.



Los hechos ocurrieron en la mencionada vía a la altura de La Laja, en los límites entre los municipios de Zapotlanejo y Tonalá.



Paramédicos se movilizaron hasta dicho lugar para recibir el reporte de una persona inconsciente tirada sobre el pavimento, al arribo se encontraron a un hombre de la tercera edad ya sin signos vitales, recostado en el carril de baja velocidad, en sentido hacia Guadalajara.



El occiso vestía un pantalón y chamarra gris, era de complexión delgada y tez morena. Hasta el momento no se conoce la identidad de la persona que murió debido a que entre sus pertenencias no se avistaron documentos que facilitaron su identificación.



Del vehículo responsable nada se sabe ya que escapó y además no hubo testigos. El cuerpo permanece en la morgue Metropolitana.

SRN