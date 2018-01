Hombre lanza piedras a camión, hiere a 2 personas

Monterrey

Por lanzar una piedra a un camión urbano y lesionar a dos personas, un hombre fue detenido en calles de la colonia Independencia, al sur de Monterrey.

Fue este sábado cuando las autoridades recibieron el reporte del ataque en el cruce de Querétaro y Libertad.

El chofer de la ruta urbana 224 "Monte", quien no fue identificado, relató que un hombre le hizo la parada, pero al no ser un lugar establecido para subir pasaje decidió no detenerse.

Acto seguido el hombre lanzaría una piedra a la unidad, rompiendo una de las ventanas; los vidrios lastimaron a dos pasajeros, quienes no requirieron atención médica.

El hombre, quien fue ubicado metros más adelante del lugar de los hechos, fue detenido por elementos de Fuerza Civil.