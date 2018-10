Jorge Martínez

La Comisión para el Acompañamiento y Observación del Proceso de Identificación que permita la Inhumación de Cadáveres, que tiene bajo su resguardo la Fiscalía del estado en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, presentó un informe de trabajo y avances para la inhumación de cuerpos.

“Tenemos al día de hoy (ayer), son 189 cadáveres que han sido inhumados, pero, además, se han entregado 39 a familiares que han ido a recogerlos, dando un total, al 15 de octubre de 2018, de 228”, señaló Consuelo González Jiménez, procuradora social del Estado de Jalisco, informó en rueda de prensa. De acuerdo con información de las autoridades, las causas de muerte de 444 occisos se dividen en 19 por accidente, 29 atropellados, 7 por caída, 9 en choque, 1 electrocutado, 81 por enfermedad, 4 por feminicidio, 119 homicidios, 16 por causas naturales, 39 de forma violenta, 2 por quemaduras, 7 por suicidio, 2 por otras causas, 62 sin determinar y hay pendientes 47 necropsias por realizar.

Carlos Suárez, secretario técnico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), explicó que “hasta el día de ayer, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas ha brindado apoyo a 20 familiares para la inhumación de cada cuerpo.

“Los apoyos han variado, según cada caso, pero en su mayoría se ha dotado de criptas, féretros, traslados y algunos con sala de velación, cuando así lo permiten”, agregó Suárez.

El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Carlos Daniel Barba Rodríguez, señaló que la saturación de cuerpos es consecuencia de las malas prácticas realizadas por el ex director del instituto, Luis Octavio Cotero Bernal, y no por un despunte en el número de necropsias realizadas.

“Es importante señalar, que al analizar las estadísticas desde 2011 hasta lo que va de 2018, no hemos detectado un aumento en el número de personas fallecidas sin identificar de manera sustancial, por ejemplo, en el año 2011 tenemos un registro de 4 mil 565 personas en todo el estado de Jalisco, que se les ha practicado una necropsia en los distintos servicios médicos forenses, en el año 2012, 4 mil 705, año 2013, 4 mil 676, en el año 2014, 4 mil 452, año 2015, 4 mil 472, en 2016, 4 mil 752, 2017, 5 mil 352 y en lo que llevamos del 2018, hemos practicado 4 mil 508 necropsias”, finalizó.



Derechos humanos

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) presentó ayer el informe de actividades que han llevado a cabo tras darse a conocer el trato que han recibido los cuerpos de personas no reclamadas.

A través de un documento, el organismo dio a conocer que, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, continuarán con la observación para garantizar el trato digno a los occisos que permanecen bajo resguardo del IJCF, además de integrar la investigación y, en su caso, “determinar las violaciones de derechos humanos que pudieran derivarse de un inadecuado resguardo físico o legal de los cuerpos, y por el hecho de haber circulado el tráiler con la cámara refrigerante fuera de las instalaciones del IJCF”.

Señaló que se integrará un expediente por cada cuerpo inhumado, así como, en su caso, por las que se encuentren en las instalaciones del instituto para determinar si las autoridades han hecho las prácticas necesarias para identificarlas y localizar a sus familiares, “y en general para garantizar los derechos de las víctimas directas e indirectas”, apuntó.

La CEDHJ detalló que también se indagará “si hubo o no incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia o negativa de asistencia a víctimas del delito, violaciones de los derechos humanos por el incumplimiento de las garantías a la legalidad, la seguridad jurídica, acceso a la justicia, o por el no adecuado resguardo físico o legal de las personas fallecidas no reclamadas, así como cualquier otro acto u omisiones que pudieran constituirse”.

Así como “fortalecer la atención y acompañamiento de las víctimas que acuden en busca de familiares y seres queridos reportados como personas desaparecidas”.

En el documento, el organismo hace un llamado a la fiscal general, Marisela Gómez Cobos, a instruir a los agentes del Ministerio Púbico que conozcan las averiguaciones previas o carpetas de investigación relacionadas con los cuerpos.

Mientras que al director del IJCF, solicitan que “para las diligencias de toma de muestras, se integren, o se fortalezcan equipos multidisciplinarios con especialistas en materia de antropología forense, video, fotografía forense, medicina, dactiloscopia, genética y odontología forense, que actúen coordinadamente para que dichos dictámenes se entreguen de inmediato al agente del Ministerio Publico que los haya solicitado a fin de agilizar la identificación y entrega a sus familiares o la respetuosa y digna inhumación”.

Además, de “reorganizar el archivo interno para que se conserve copia de todos los dictámenes, resultados, peritajes o perfiles exigidos por la

legislación vigente”.



Numeralia

189 cadáveres han sido inhumados



39 cuerpos han sido entregados a familiares

162 han perdido la vida en hechos con rastros de violencia.



SRN