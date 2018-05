Grupo Vida halla restos óseos en propiedad privada de Parras

Torreón, Coahuila

Integrantes de Grupo Vida acudieron a un predio a realizar la búsqueda de restos óseos, en donde encontraron parte de una mandíbula, una pieza dental, parte de una vértebra, costilla y más restos.

Fue en una propiedad privada que se encuentra en el municipio de Parras de la Fuente, en donde en marzo, el propietario reportó a la autoridad que encontró una osamenta completa.

Sin embargo, Silvia Ortiz, vocera del colectivo, aseguró que deberán de esperar hasta julio, para que recolecte la cosecha, ya que la autoridad en aquel momento le dijo que sí podía sembrar y no pretenden arruinar su patrimonio.

Compartió que entre conocidos en común se dio el encuentro con el dueño del predio en Parras, quien los buscó para comentarles que había más restos óseos además de la osamenta completa que encontró.

Reanudaron la búsqueda semanal tras una suspensión, debido a que tenían descompuesta una de las camionetas donde realizan los traslados y en esta ocasión programaron acudir a Parras.

Explicó que el predio tiene dueño, pero no se pudo trabajar en la tierra como regularmente lo hacen porque actualmente hay siembra.

“Nos queda claro que el dueño de la tierra no tuvo la culpa y hasta nos permitió que revisáramos solo a donde no se le dañara su siembra. Ahí es donde encontramos los restos que en esta ocasión no se encontraban calcinados”, dijo.

“En marzo, él reportó a la autoridad que en sus tierras encontró una osamenta completa y la autoridad acudió a realizar el levantamiento, posteriormente encontró más y él mismo las colocó en una bolsa ya que él no conoce el protocolo. Les preguntó a los representantes de la PGJE si podía sembrar o esperarse y le indicaron que sí lo hiciera”, afirmó.

Explicó que su predio estaba dividido y una parte no la tenía con siembra y observaba que era utilizado como camino por lo que decidió sembrar y es lo que se encontró.