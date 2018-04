Caso de estudiantes de cine es "impensable" y "aterrador": Del Toro

Ciudad de México

El cineasta mexicano Guillermo del Toro calificó de "impensable" y "aterrador" el caso de la desaparición y asesinato de tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara.

Ayer, la Fiscalía de Jalisco informó que los estudiantes fueron asesinados y disueltos en bidones de ácido por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El ganador del Oscar como Mejor Director por la película The Shape of Water, dijo en Twitter que "las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura".

Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. 3 estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El ¨porqué¨ es impensable, el ¨como¨ es aterrador. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 24 de abril de 2018

Desde la desaparición de los tres estudiantes, ocurrida el 19 de marzo en Tonalá, los cineastas Guillermo Del Toro, Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki se sumaron a las voces que reclamaron la aparición con vida de los jóvenes.





