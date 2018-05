Grupo Vida buscará desaparecidos en Durango

Gómez Palacio, Durango

Después de una reunión con el Vicefiscal, Daniel Rocha, el Grupo Vida logró seis de ocho acuerdos en su lucha para iniciar la búsqueda de desaparecidos en Durango, donde se estiman 20 casos en La Laguna.

Silvia Ortiz reconoció la apertura y colaboración del gobierno del estado para iniciar los trabajos, pues ahora se han establecido pasos que no tenían antes, ya que en las primeros encuentros con funcionarios se ofrece la disposición de ir a la búsqueda, localización y recuperación de restoso o cuerpos.

Comenzarán además a elaborar el proyecto para una Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas que no se tiene en Durango y se presentarán avances el próximo 5 de junio.

Adelantó que a la fecha uno de los problemas que se han enfrentado en la parte de La Laguna de Durango es que en la Vicefiscalía no tienen denuncias y las pocas que en su momento se interpusieron de hace ocho o nueve años a la fecha, no prosperaron y no existen archivos, lo que pone en evidencia la complicidad y sometimiento de las autoridades ante el crimen organizado.

Aseguró que otro problema es que en las fosas comunes los cuerpos no tienen muestras de ADN, tampoco existe algún registro fotográfico, por lo que sería otro punto a abordar, ya que tendría que investigar y sacar las muestras y con el cotejo determinar si corresponde a algún familia que se ha sumado a la causa.