Grupo Vida exige respuesta sobre cráneo hallado en 2016

Torreón, Coahuila

El Grupo Vida reclamó que, a casi un año de insistir sobre el hallazgo de un cráneo a la salida de Torreón, la autoridad ministerial no sepa dar razón del reporte, a pesar de contar con testigos e incluso tener fotografías.

Silvia Ortiz, vocera de la organización, explicó que fue en julio del año pasado cuando recibió un reporte de que había un cráneo en la carretera Torreón - Matamoros, cerca del Manto de la Virgen, pero al acudir no encontró nada y las personas cercanas a la zona expusieron que notificaron a la policía sobre eso.

"Se solicita que hagan la investigación para recuperar ese cráneo y lo que dicen es que preguntaron y nadie lo tiene, entonces, ¿quién se lo llevó?”.





"Nos pusimos a preguntarle a las personas cercanas y nos dijeron que lo vieron. Incluso mencionaron que llamaron a policías y pensaron que iban hacer lo conducente, la procuraduría estaba enterada desde el momento que se estaba haciendo todo esto".

Reclamó que la autoridad parece no entender que el resto óseo puede pertenecer a una persona que busca algún desaparecido. “Lo que no entiende nadie es que puede ser una persona desaparecida, asesinada y que necesita regresar a casa”.

Por otra parte, Silvia Ortiz comentó que en los operativos de búsqueda que recientemente hicieron en el ejido Santa Elena de San Pedro de las Colonias, encontraron un trabajo dental bastante peculiar que pudiera ser la clave para identificar a una persona.

“Le pregunté a las personas de nuestro grupo, el de Fuundec y las organizaciones de Allende y Piedras Negras, pero nadie. No puede ser que no sea nadie, entonces puede ser de una persona que era de otro estado o alguien que no está reportado. Ese trabajo dental está específico, pues forma una palomita”.

Ante eso, pidió que si alguien sabe de alguna persona desaparecida que haya tenido un trabajo dental similar lo haga saber a la autoridad, ya que podría ser la clave para identificar un cuerpo.





