Arrojan granada a depósito vehicular de Tlajomulco

Guadalajara

Un depósito vehicular en el municipio de Tlajomulco, fue objeto de un intento de agresión por parte de personas no identificadas que arrojaron una granada al interior del lugar, sin embargo el explosivo no detonó y no se reportó daño alguno en el predio.

De acuerdo a las primeras versiones de este acontecimiento, habrían sido un par de sujetos abordo de una motocicleta quienes arribaron al depósito vehicular que se encuentra sobre la avenida prolongación 8 de julio y casi su cruce con camino al rastro, cercano a la población de San Sebastián.

Estos sujetos supuestamente tendrían como objetivo extraer del interior del depósito algunas pipas con características que coinciden con las que se emplean en el transporte de combustible robado.

No obstante está granada que fue arrojada hacia el interior del predio no género explosión alguna y no hubo acción subsecuente registrada

Cabe señalar que este depósito vehicular pertenece a la empresa Grúas López, misma que hace un par de meses vio vulnerado uno de sus corralones ubicado dentro del mismo municipio de Tlajomulco, en el que un comando armado logró extraer seis pipas que se encontraban bajo resguardo al ser decomisadas por la Procuraduría General de la República, debido a que habían sido empleadas en acciones relacionadas con el robo de hidrocarburo.

