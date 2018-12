Gobernación: el reto, cuadrar ‘depas’ de lujo en el presupuesto

Silvia Arellano y Angélica Mercado

La Secretaría de Gobernación confirmó que se revisa el proyecto inmobiliario de departamentos de lujo en Santa fe para financiar la Guardia Nacional, que de acuerdo a su ex titular, Miguel Ángel Osorio Chong, ya está muy hecho porque fue la propuesta que se conoció en el pasado sexenio.



El subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, dijo que el reto es cuadrarlo en el presupuesto.



Tras conocerse que la Secretaría de la Defensa Nacional prevé fondear los gastos de la Guardia Nacional con la venta del predio del Campo Militar, en donde se construirán lujosos departamentos colindantes con Santa Fe, Olga Sánchez Cordero, titular de Segob, dijo que no se sabe bien.



A lo que el subsecretario Robledo, que acompañó ayer a la funcionaria a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, dijo que “es un reto que todavía se va a ver”.



El diputado con licencia dijo que se está viendo en el presupuesto “y es una cosa importante porque tiene que haber recursos autogenerados para los proyectos”.



Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, precisó que es un proyecto que venía del anterior sexenio y que mereció las críticas de Morena. “No creo que vaya a ser algo muy diferente a lo que ya está muy echado a andar”, señaló.



Dijo que el proyecto de la Sedena en el sexenio anterior era para que el Ejército se hiciera de recursos y ahora no se sabe para que lo quieren.



FRENARON PROYECTO



La administración de Enrique Peña Nieto desistió en julio pasado del proyecto de vender el terreno del Campo Militar 1-F, en Santa Fe, para construir un desarrollo inmobiliario de lujo, el cual fue retomado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Mandos de la Sedena dijeron a MILENIO que la decisión de edificar departamentos para su venta a particulares y obtener recursos para financiar 85 batallones de la Guardia Nacional, “corresponderá exclusivamente” al gobierno de la República, por lo que no habrá respuesta oficial de esta dependencia por el momento.



El 27 de julio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de Hacienda determinó que el inmueble de un millón 522 mil 140 metros cuadrados “se destina a la Sedena a efecto de continuar utilizándolo para actividades castrenses”.



Así, el gobierno peñista no solo dejó sin efecto el acuerdo publicado el 24 de enero de 2018 en el que se autorizó su venta, sino que advirtió que “si la Sedena diera al inmueble un uso distinto, sin la previa autorización de la Secretaría de Hacienda, o bien, lo dejara de utilizar o necesitar, dicho bien... se retirará de su servicio”.



CLAVES



EN CONTRA

El diputado Gerardo Fernández Noroña y la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, a principios de 2018 se pronunciaron contra la venta del Campo Militar 1-F.



ACUSÓ A PEÑA

Exigían que se convirtiera en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Noroña denunció que el entonces presidente Enrique Peña estaba detrás de un negocio millonario.



PROTESTA

Layda Sansores, en un video en Twitter el pasado 17 de mayo, durante su campaña para contender por la alcaldía, destacó que uno de sus primeros actos fue protestar por el proyecto.



Con información de: Ignacio Alzaga y Adyr Corral.