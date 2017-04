General: sufrí un cerrón, no un plagio

Xalapa

Contrario al comunicado del Grupo de Coordinación Veracruz que confirmó la privación ilegal de la libertad de cuatro funcionarios municipales de Boca del Río, el general Martín Cordero Luqueño, director de Tránsito y Protección Civil municipal, negó haber sido víctima de un levantón.

Explicó que un vehículo se les cerró a él y su acompañante, por lo que decidieron abandonar la camioneta de Protección Civil y tomar un taxi.

“Definitivamente me ven, estoy bien, no hay ningún problema. No me levantaron ni me secuestraron. Ahí el problema fue que se me cerró un vehículo, nos bajamos y nos fuimos en un taxi. Ya posteriormente regresamos, pero no hay ningún problema”, aseveró.

En entrevista durante el inicio del operativo de Semana Santa, dijo desconocer el comunicado e insistió en que solo decidieron bajarse de la camioneta.

—¿Por qué decidieron dejar abandonada la camioneta? —le preguntaron los reporteros.

—Pues porque se nos cerró un vehículo y no sabíamos. Estuvo conmigo el subdirector, nos fuimos juntos. Dos personas nada más —respondió.

Un día antes, las autoridades veracruzanas confirmaron que el general había sido levantado junto con un acompañante en el bulevar Miguel Alemán, donde encontraron abandonada la camioneta en la que viajaban.

Horas después reportaron que Cordero Luqueño reapareció en su oficina de Boca del Río, “despachando en perfectas condiciones de salud”.