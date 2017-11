El día que la delincuencia recurrió a la repostería para traficar

Guadalajara

A 90 minutos del centro de Guadalajara, en la comunidad de Mascuala, municipio de Ixtlahuacán del Rio, al norte del estado de Jalisco, un grupo de personas relacionadas con el crimen organizado realizaba una actividad de la cual las autoridades no tienen antecedentes, producían un producto de repostería a base de mariguana.



Una angosta brecha es la que conduce a este lugar que a simple vista parece una ranchería, una granja cualquiera, como las tantas que hay en la zona, pero en este no se elaboran productos de granja, no hay quesos, no se siembra maíz y tampoco se practica la ganadería; desde este punto se trafica droga y se hace a través de hornear galletas.



Ahí, arribó un convoy de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que tuvieron conocimiento de este lugar gracias a una denuncia anónima, al llegar al lugar encontraron al menos 25 kilogramos de mariguana, cuatro hornos industriales y producto elaborado a base de este enervante, "tenía un aspecto muy particular, parecido a una galleta, no obstante a pesar de la existencia de unos hornos industriales, la elaboración era un tanto rústica", explicó el elemento de la Sedena a cargo del operativo.



La finca cuenta con tres construcciones, una de ellas un baño de no más de dos metros cuadrados y frente a este una bodega donde se almacenaban costales, algunos productos químicos y artículos de limpieza como botas antiderrapantes, escobas, mangueras y otros.



Por lo encontrado en la tercera construcción, las autoridades estiman que en este predio laboraban entre cuatro y seis personas que permanecían durante jornadas de varios días, pues en dos habitaciones había algunos colchones, algo de ropa y artículos personales, en tanto que una tercera habitación se podían apreciar aun las cajas en las que fueron transportados los hornos digitales de vacío del modelo "AccuTemp" de 1.9 pies, que tienen un valor comercial de 2 mil dólares y de acuerdo a tiendas en línea, solo se venden bajo pedido y se exportan desde la unión americana.



Tras el cateo y el aseguramiento de la finca no se encontró a persona alguna, una situación que podría dejar en evidencia el sistema de vigilancia que utilizan estos grupos delincuenciales para vigilar las zonas en las que operan, actividad que realizan a través de los llamados "halcones", así lo considera el propio ejército nacional, "cabe la posibilidad de que hayan sido alertados de la presencia de las tropas, es lo que se presume porque al arribo del lugar ya no hay personas", explicó uno de los militares.



La Procuraduría General de la República realizó los peritajes correspondientes y se encargará de la investigación para tratar de determinar el destino que se le daba a este producto que representa una nueva modalidad empleada por la delincuencia organizada para el tráfico de droga, del cual no hay registros sobre la derrama que puede generar y el mercado que tiene como meta.

