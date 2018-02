Abren nuevo proceso a Enrique Tarín por otro desvío

Ciudad de México

Un juez vinculó a proceso a Enrique Antonio Tarín García, ex colaborador de César Duarte, por un nuevo caso de desvío del erario de Chihuahua, ahora por 2 millones 420 mil pesos.

El ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda simuló el proceso para la contratación de servicios profesionales a favor de la empresa Bildung Consultoría Organizacional S&S S.A. de C.V.

El agente del Ministerio Público indicó que de julio a septiembre de 2016 Tarín García sabía que dicho recurso no se aplicaría para algún programa público, ya que era un pago del ex gobernador de Chihuahua para el ex diputado Fernando Mariano Reyes Ramírez para que votara en el pleno del Congreso local a favor de la contratación de más deuda para el estado.

Explicó que el contrato de servicio que el imputado autorizó incluyó el análisis de situación de municipios con una investigación y documentación con duración de 50 horas, por el cual se cobrarían 580 mil pesos.

Así como el análisis presupuestal que consistiría en la revisión del ciclo presupuestario con una duración de 100 horas, con un costo de 606 mil pesos, además del análisis de la situación financiera del gobierno federal, por 350 mil 207 pesos.

El último servicio era una prospectiva de programas federales y su aplicabilidad, que consistiría en revisar la alineación de programas federales con municipios, por un costo de 550 mil pesos.

Ante ello, la Fiscalía de Chihuahua informó que el Juez de Control consideró que había pruebas suficientes para vincular a proceso al ex funcionario, a quien le fijó como medida cautelar la prisión preventiva y fijó cuatro meses para el cierre de la investigación.

Este es el cuarto proceso penal en contra de Tarín García.