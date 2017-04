‘Ya pasaron 14 años del fraude y aún no nos hacen justicia’

San Pedro Garza García

Las autoridades lo han ignorado al solicitar órdenes de aprehensión, hasta cuatro abogados sólo le han pedido dinero, y las cartas enviadas a tres gobernadores de Nuevo León y dos presidentes de la República no le han servido de nada al profesor José Ángel Cuéllar Martínez, de 68 años, quien hace 14 años adquirió tres casas a un hombre que se hizo pasar por dueño de las mismas y que resultó ser un estafador.

Aunque ha interpuesto denuncias penales y pedido la intervención a los mandatarios estatales, el profesor Cuéllar asegura que la justicia no ha llegado ni para él ni para su familia.

Su suplicio inició el 17 de noviembre de 2003, cuando el padre de cuatro hijos y director de una secundaria del municipio de Aramberri decidió adquirir las tres propiedades con un desembolso total por un monto de 445 mil pesos a Lázaro de la Cruz Jáuregui Dimas, el supuesto representante legal de las viviendas.

Por la primera de las viviendas, ubicada supuestamente en la colonia Tampiquito, en San Pedro Garza García, entregó 120 mil pesos y dos camionetas.

Por la segunda propiedad, de Fomerrey y situada en San Gilberto, en Santa Catarina, pagó 105 mil pesos; y un último gasto, por 120 mil 500 pesos, lo efectuó por una casa de la colonia El Obispo, en San Pedro, ambos pagos los realizó en marzo de 2004.

Cuando vio que solo le entregó una de las tres viviendas, interpuso una denuncia por el presunto delito de fraude ante la Agencia del Ministerio Público número 2 en Delitos Patrimoniales, donde abrió la averiguación penal 574/2004, presentada por abogados, por los que desembolsó 30 mil pesos, pero los jueces negaron la orden de aprehensión.

"Invertimos todos nuestros ahorros en comprar tres casas a un buen precio, las autoridades establecieron que fue fraude, de esto ya hace más de 14 años, y a parte de ello, ya le he pagado a dos abogados, uno me cobró 10 mil pesos y el otro me cobró 20 mil pesos, pero hasta la fecha no han podido ayudarnos", dijo Cuéllar Martínez.

Vio pasar a los gobernadores Natividad González Parás y Rodrigo Medina de la Cruz, a quienes les pidió su intervención a través de misivas dirigidas a ellos, sin respuesta alguna; también le envió otra a Jaime Rodríguez Calderón, pero lo remitió con el entonces procurador Roberto Flores, pero fue ignorado.

"Yo les pido a nombre de mi familia que nos ayude con uno de sus abogados para que nos hagan caso en la Agencia del Ministerio Público número 2, porque nos dicen que no ocupamos abogado y ni siquiera tienen a la vista el expediente.

"Ya son tantos años, ya llevamos cuatro abogados y casi no le mueven y el último avanzó dos áreas de la Agencia, pero ya se regresó el caso a la Agencia del Ministerio Público número 2, especializada en Delitos Patrimoniales".

El maestro anexó los datos dónde ubicar al presunto defraudador, Lázaro de la Cruz Jáuregui Dimas, incluyendo una copia de la credencial de elector del hombre, que presuntamente habita en la colonia Tampiquito, en San Pedro Garza García.

Sin embargo, pese a que la autoridad ya lo tiene ubicado y ante la negación de la orden de aprehensión, el maestro señaló que considera que las autoridades están en contubernio para favorecer al presunto delincuente.

"Pedimos para que las autoridades vean lo que están haciendo con nosotros, que aunque ya pasaron más de 14 años, aún no han hecho justicia, fuimos víctimas de este gran engaño.

"La ley de alguna forma u otra solapa y encubre para que sigan dañando a cuanta persona crea en ellos", cuestionó el maestro.