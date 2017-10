'Con genkidama no me dispararon': Franco Escamilla

Ciudad de México

El comediante Franco Escamilla, quien fue asaltado en una gasolinera de la Ciudad de México el 23 de septiembre, dijo que levantó las manos haciendo una genkidama, técnica del personaje de anime llamado Goku, para "reunir energía suficiente y repeler el ataque".

"Levanté las manos porque es una técnica que se llama genkidama. Esperaba reunir energía suficiente para repeler el ataque, pero no se pudo.", dijo en entrevista con Azucena Uresti para Milenio Televisión.

Luego de que el standupero diera a conocer un video en redes sociales en el que se muestra el asalto, contó que momentos antes había salido de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con dirección a Cuautitlán Izcalli, Estado de México cuando dos sujetos en un motocicleta se acercaron a la camioneta en la que viajaba con su representante.

Aquí el video del asalto.

En él se aprecia como levanto mis manos valientemente, como haciéndosela de pedo a mi asaltante.

Contó que uno de los asaltantes golpeó a un joven que se encontraba en la gasolinera, lo cual el comediante pensó que se trataba de un asunto personal con el sujeto de la motocicleta.

"Se acercan dos tipos en motocicleta; uno de ellos le pegó un golpe en la cabeza a uno de los muchachos que estaba ahí; no sé si pertenecía a la gasolinera o estaba cargando gasolina, pero originalmente pensé que era un lio de él y que por broma llegó y le pegó como amigos. Ya cuando vi la pistola empecé a sospechar que tal vez no eran amigos, dijo.

Escamilla narró que a su representante le arrebataron su reloj. "El asaltante sólo se llevó el reloj y dejó los celulares. Me parece que venían directos sobre el reloj porque me parece que el conductor (de la motocicleta) dijo '¡Sí, sí trae que no se haga menso!'"

El comediante aseguró que su genkidama funcionó al evitar que los ladrones les dispararan. "La gente no lo ve de esa manera, pero creo que hice las cosas correctas y aquí estamos", expresó.