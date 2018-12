“Fracasó la estrategia contra el crimen, no el Ejército”: Durazo

Rubén Mosso y Jannet López

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, defendió la creación de la Guardia Nacional y dejó claro que el Ejército no fracasó en la lucha contra el narco, sino solo falló la estrategia que otras administraciones emprendieron.



Mencionó que la Guardia Nacional es una válvula de seguridad y un instrumento que el gobierno necesita para dar respuesta a la crisis de violencia que padece el país.



“En la lucha contra el narco, el problema no fue el Ejército, sino el uso que se hizo de él por los mandos civiles. La guerra contra el narco, que desembocó en uno de los periodos más sangrientos y difíciles, no representa el fracaso del Ejército, representa el fracaso de una estrategia para combatir la inseguridad, basada en el uso de la fuerza policial y militar”, expresó.



En el Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad, en el Heroico Colegio Militar, Durazo respondió a las criticas por la creación de la Guardia: “Quienes critican la iniciativa, bajo el argumento de la militarización, pretenden convertir su preocupación en una irrefutable certeza”.



Ante el Presidente y el gabinete de seguridad, dejó claro que esta administración es distinta a las otras: “No somos iguales. No nos comparen con aquellos que para llegar al poder requirieron de iniciativas espectaculares para alcanzar la legitimidad”.



El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, declaró que la paz y seguridad son anhelos legítimos de la sociedad ante la situación actual de violencia.



“Por ello, hoy estamos aquí, atendiendo su convocatoria, con el fin de materializar esta reunión nacional con la inédita participación de todos los involucrados en el plan para la pacificación, con el propósito de coordinar y establecer mecanismos para hacer frente a los desafíos en la materia”, dijo.



El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, enfatizó que hablar de paz y seguridad no puede ni debe ser un asunto menor, ni un asunto de pocos, sino de todos.



“Nos debe quedar claro que somos parte de la solución y cuando sea el momento, debemos establecer estrategias y líneas de acción para mitigar los problemas locales y regionales”, agregó.



Regañan a superdelegados



El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a las fuerzas federales a trabajar de manera conjunta para hacer frente a la inseguridad y dejó claro a los superdelegados que ellos no decidirán, porque el mando operativo recaerá en un oficial del Ejército o de la Marina, y la estrategia se evaluará en cuatro meses.



Puntualizó que los secretarios técnicos están para ayudar y no para ser un desafío de la autoridad: “Nada de que somos coordinadores del gobierno federal y nosotros aquí decidimos. No. Ya está muy claro: es el mando operativo de un oficial del Ejército y un representante de la SSP”.



Ante militares, marinos, policías federales e integrantes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, subrayó que la política que se estuvo aplicando en materia de seguridad “resultó fallida”, porque faltaba coordinación, pero esto no fue responsabilidad del Ejército.



Afirmó que para 2019 tienen contemplados a 20 mil más elementos para la Guardia Nacional y en tres años se contará con 50 mil, además de 150 mandos para coordinación territorial.