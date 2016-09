Fiscalía prohíbe a colectivo tener celulares mientras buscan fosas en Veracruz

Veracruz

Con el argumento de que se está filtrando información, personal de la Fiscalía de Veracruz impide el paso a integrantes del Colectivo Solecito, el cual ha encontrado 80 fosas con restos humanos durante las últimas tres semanas de búsqueda en el predio Colinas de Santa Fe.

A los integrantes del grupo les prohíben entrar para continuar con la búsqueda de restos de personas desaparecidas sino dejan su teléfono celular, el cual necesitan para su propia seguridad.

Los padres que forman parte del Colectivo Solecito Veracruz no pudieron ingresar porque traían sus teléfonos, dijeron Erika Mendoza González y Rufino Bustamantes, integrantes del grupo.

Les exigen como condición que dejen los teléfonos, pues sólo el personal de la Fiscalía puede tener celular en el lugar.

Las autoridades dijeron que se está filtrando información sobre lo encontrado en Colinas de Santa Fe, cuando son los propios elementos de la Fiscalía los que la filtran, dijeron los integrantes del colectivo.

"Supuestamente se está filtrando información, pero puede ser de los dos lados", dijeron.

Precisaron que la búsqueda no se está manejando con fotografías, pero necesitan evidencias y estar comunicados por seguridad.

Pidieron los dejaran entrar un solo celular pero ni así les permitieron hacerlo.

Ayer en la noche, personal de la Fiscalía avisó al colectivo que no debían llevar celulares y hoy al acudir no los dejaron pasar al predio por ese motivo.

Rufino Bustamante señaló "no sé si sea represalia o no pero siempre han manejado esa situación de que no manden fotos, de que no filtren información, pero ya está la información escrita y no precisamente en medio locales sino en el país, fuera del país", dijo.

Enfatizó que ellos necesitan tener evidencia gráfica, archivos, pues llevan un registro de lo que se encuentra.

Manuel Rodríguez, otro de los buscadores de cuerpos de desaparecidos, comentó que se trata de represalias porque el personal de la Fiscalía sí puede tener sus teléfonos, "ellos no están accesibles, estamos notando que hay cierta represión en contra de la organización".

Advirtieron que si no los dejan llevar al menos un celular no van a entrar al predio.





