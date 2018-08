Milenio Digital

El fundador de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, dijo que abandonó el foro de pacificación Escucha Morelia por ser un circo con los mismos discursos, pero no fue una protesta contra el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.



“No había un solo luchador social en el presídium, solamente vinimos los de siempre, los que solamente se paran a la foto y un mensaje de bienvenida que duró casi 30 minutos. No era para que se luciera ni el rector ni el secretario de seguridad, ningún funcionario. Fue un circo, porque fue más de lo mismo y los discursos eran los mismos”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.



Afirmó que el foro era para buscar la pacificación nacional y para las víctimas, “porque nosotros los autodefensas fuimos víctimas. No había nadie representándonos a nosotros, a pesar de que estaba Cemeí Verdía, Hipólito Mora, el padre Goyo (Gregorio López Jerónimo)”.



Señaló que ninguno de los ponentes “iba con la intención de sanar las heridas” de las víctimas.



Aseguró que jamás protestará contra López Obrador, ya que “en primer lugar somos amigos y, en segundo lugar, hice mi mejor esfuerzo por apoyarlo en Michoacán. Pero sí necesitamos foros verdaderos”.



Hipólito Mora, también fundador de las autodefensas en Michoacán, dijo que corrió el riesgo de viajar a Morelia para estar en el foro, pero ya no asistirá a ningún otro foro.



Sin embargo, reconoció que López Obrador hace el esfuerzo para mejorar la situación de seguridad y no está de brazos cruzados.



“Los malos son aquellas personas que se quedan con los brazos cruzados. Lo que está haciendo López Obrador con estos foros pues está tratando de que mejoren las cosas, de que haya paz, de que haya tranquilidad. Hay que aplaudírselo aunque es una tarea muy difícil, no es fácil”, dijo.









