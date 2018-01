Fiscalía le quita dinero a ciudadano y MP no se lo quiere devolver

Guadalajara

En tela de juicio se encuentra el actuar del Agente del Ministerio Público Sandra Amezquita Reyes, adscrita al área de detenidos, licitación y seguimiento de la Fiscalía General del Estado, quien ha puesto una serie de artimañas legales para no regresarle a un ciudadano su dinero.



El pasado jueves 23 de noviembre del 2017, al filo de las 12:00 horas, elementos de la Fuerza Única detuvieron la marcha de una camioneta Ram sin placas de circulación, que transitaba por la carretera libre a Zapotlanejo.



El automotor era conducido por Luis Enrique García Arenas. Los oficiales interrogaron al ciudadano sobre el por qué su camioneta no portaba placas de circulación, además de verificar el en padrón vehicular si contaba con reporte de robo, lo que salió negativo.

Los policías inspeccionaron la cabina del automotor, encontrando varias pacas de dinero dentro de una bolsa de plástico transparente, que en suma daban la cantidad de 743 mil 200 pesos, los uniformados nuevamente cuestionaron al sujeto sobre la procedencia del efectivo a lo que contestó el ofendido que los emplearía para la compra de un camión de carga.



De acuerdo con el parte homologado, del cual MILENIO tienen en su poder una copia, los oficiales inculparon a la víctima de intentar sobornarlos para que lo dejaran en libertad por la cantidad de 100 mil pesos.



Entrevistado por este medio, Luis Enrique García Arenas, pide a la Fiscalía que analice el actuar de la Ministerio Público, y que le regresen su dinero, pues el Juez Octavo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución de Penas, del Primer Partido Judicial decretó de ilegal su detención, según consta en la resolución de la carpeta de investigación 4248/2017.

"Hasta esta fecha no me han entregado nada, ya comprobé todo lo que me pidieron ellos, inclusive ya tuvimos cita con el Juez quien les ordenó que me devolvieran mi dinero y hasta ahorita ha sobre pasado la orden del Juez porque no me han regresado mi dinero".



El afectado comprobó con documentos, que efectivamente había firmado un contrato de compra venta para adquirir un camión, de hecho, al SAT también se le notificó de la adquisición.



"Solo necesito mi dinero, yo soy inocente y se los comprobé con documentos", agregó el afectado.

